Имущество новых депутатов: пять миллионеров, дюжина безо всякого имущества и люди с долгами

В новом парламенте самым богатым депутатом остается лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис - 24,3 млн. евро. Другие официальные миллионеры: Антанас Гуога (16,8 млн. евро), самовыдвиженец Вальдемарас Валькюнас (4,8 млн. евро), лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (1,5 млн. евро) и либерал Кястутис Главяцкас (1,47 млн. евро).

В среднем на долю одного депутата приходится 478 000 евро, однако этот показатель значительно искажают два самых богатых депутата - Карбаускис и Гуога. Если не считать их имущество, то в среднем на одного депутата приходится 189 000 евро.

Самая богатая фракция в парламенте - по-прежнему "крестьяне", далее идет Партия труда), на третьем месте - консерваторы. Но на счетах некоторых депутатов указано полное отсутствие сбережений.

Три будущих депутата указали, что в прошлом году не заплатили в бюджет ни цента налогов. В числе таких депутатов Йонас Пинскус, избранный по списку соцдемов, Лайма-Люция Андрикене (консерватор) и Даля Асанавичюте (консерватор). Два последних депутата работали не в Литве, это указано в их декларациях.

Пинскус - единственный из новых депутатов, указал, что в прошлом году не получил никаких доходов.

"Тут нет никакой ошибки, я как чемпион мира получаю ренту, с нее никакие налоги не плачу, мои доходы не облагаются налогами", – сказал он.

45 евро в бюджет заплатил консерватор Аудрюс Петрошюс, он указал, что получил немного доходов, всего 3800 евро. В прошлом году он работал директором ЗАО Vežesta и членом Клайпедского горсовета.

130 евро в бюджет заплатила кандидат Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене, которая декларировала доходы на сумму 8900 евро, из них – 5600 евро - доходы за счет индивидуальной деятельности. В прошлом году она находилась в отпуске по уходу за ребенком, кроме того, работала в малом предприятии Uostas.

Часть фермеров декларировала большие доходы, но заплатила небольшие налоги (такова налоговая система). Например, консерватор Казис Старкявичюс получил 645 700 евро и заплатил от этой суммы налог в размере 1,66%.

Однако подробные исследования показывают, что хозяйственная деятельность Старкявичюса была убыточной: за счет индивидуальной деятельности он получил 504 000, а мог до уплаты налогов получить 575 000 евро, значит, ему даже не надо платить налоги с таких доходов.

Один депутат будущего парламента в среднем заплатил в бюджет налоги на сумму 20 000 евро, но если не брать в расчет взносы Карбаускиса (1,7 млн. евро), то остается 8500 евро.

Трое будущих депутатов указали, что у них имущество дешевле, чем долги.

Например, представитель ПТ Витаутас Гапшис официально был бы "самым бедным" депутатом – его долги превышают стоимость имущества на 52 000 евро. Однако сам он утверждает, что не все так плохо.

"Не знаю, мое финансовое положение совсем неплохое, это в декларации то, что вы видите. У нас есть свое жилье, оно зарегистрировано на имя жены. А "минус", который вы видите, это кредит. Отчасти его уже вернули, его брали, когда покупали жилье. Нужно было делать ремонт, покупать все, вот вы и видите такую ситуацию. Но мои доходы до прихода в парламент были выше средних в Литве, не могу жаловаться, что все плохо", – сказал Гапшис.

Доходы Гапшиса в прошлом году составили 33 000 евро (около 2750 евро в месяц) – в основном за счет индивидуальной деятельности. Гапшис заплатил подоходный налог в размере 1370 евро.

На втором месте по "бедности" – социал-демократ Довиле Шакалене. В ее декларации указан долг в размере 13 000 евро. Однако Шакалене это удивило.

"Как это мое имущество в минусе? Пытаюсь разобраться, как это получилось. У нас за 4 года ничего не изменилось: есть одно жилье собственное, которое мы сдаем и второе, купленное в кредит – есть кредит, будем его выплачивать где-то до 2035 года", – удивлялась Шакалене.

Она посмотрела информацию и заметила, что на сайте ГИК неверно указана стоимость имущества.

"Мое финансовое положение за время работы в парламенте осталось прежним, не улучшилось, но и не ухудшилось. Перед приходом в парламент у меня была похожая зарплата. Последние годы перед приходом в парламент я даже зарабатывала больше, чем в сейме. (…) Я не из тех людей, которые говорят, что только после того как они стали депутатами, начали получать зарплату, за которую могут сытно поесть. Но я и не миллионер, который пришел, чтобы решить вопросы, связанные с собственным бизнесом", – сказала Шакалене.

Стоимость имущества меньше чем долги в декларации указана и у консерватора Андрюса Купчинскаса - на 2800 евро.

По доходам за прошлый год лидирует Карбаускис – 16,4 млн. евро. На втором месте - Старкявичюс (646 000 евро).

Затем идет Антанас Гуога, доходы которого в прошлом году составляли 611 000 евро. Больше половины – за счет индивидуальной деятельности.

Либерал Главяцкас за прошлый год декларировал доходы на сумму 414 000 евро, в основном это деньги за сделки с недвижимостью (310 000 евро).

"Крестьянин" Валюс Ажуолас указал, что заработал 401 000 евро. Политик из Биржай Вальдемарас Валькюнас заработал 350 000 евро, но большая часть этих денег - за счет сделок с недвижимостью (248 000 евро).

Среднестатистический депутат по доходам – либерал Ричардас Юшка, его доходы в прошлом году составили 49 000 евро.