Как свидетельствуют новейшие данные имущественных деклараций политиков, представленных в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ), имущество президента за год выросло на 15 тыс. евро - в 2016-ом стоимость ее имущества и накоплений составляла 837 тыс. евро.
Стоимость имеющихся у президента участков выросла с почти 23 тыс. евро в позапрошлом году до 98 тыс. евро в прошлом, на 24 тыс. евро до 352 тыс. евро снизилась стоимость имеющихся у нее ценных бумаг, на 36 тыс. евро уменьшились и денежные накоплений Д. Грибаускайте – она указала, что в прошлом году ее накопления составили 290 тыс. евро.
С. Сквернялис с супругой в прошлом году накопили имущества более чем на 228 тыс. евро, что на 14 тыс. евро больше, чем в 2016 году.
Наиболее значительно - с 63 тыс. евро до 81 тыс. евро выросли денежные накопления семьи С. Сквернялиса. Семья также декларировала, что взяла кредит в банке почти на 34 тыс. евро, в прошлом году он сократился на 2 тыс. евро.
Наиболее значительно из трех руководителей страны выросло имущество семьи спикера парламента Виктораса Пранцкетиса. Он с супругой декларировал, что в прошлом году у них было 334 тыс. евро имущества и накоплений, что на 38 тыс. евро больше, чем год назад.
Наиболее значительно (на 23 тыс. евро) выросла стоимость декларируемого семьей спикера недвижимого имущества - оно в прошлом году составило почти 117 тыс. евро.
Земельные участники Пранцкетисов оценены в 124 тыс. евро – на 14 тыс. евро меньше, чем в 2016 году.
Женщина, позвонив в Налоговую инспекцию, узнала об исчезновении своих данных (1)
Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (3)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
Весть Карбаускиса эмигрантам: хотят списать 100 млн. евро долга ОНЗ (7)
Правящие предлагают не считать долг по обязательному...
Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов
До выходных по ночам во многих районах, а днем в...
Имущество Грибаускайте выросло до 852 000 евро, а Сквернялиса – до 228 000 евро (38)
За год имущество руководителей Литвы выросло: у...
TOP новостей
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (3)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
Весть Карбаускиса эмигрантам: хотят списать 100 млн. евро долга ОНЗ (7)
Правящие предлагают не считать долг по обязательному...
Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов
До выходных по ночам во многих районах, а днем в...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше (48)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
Женщина, позвонив в Налоговую инспекцию, узнала об исчезновении своих данных (1)
Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...