Имущественный банк организует творческие мастерские на территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе

Находящийся в управлении Литовского государства Turto bankas (Имущественный банк) в следующем году намерен организовать творческие мастерские на территории недействующей Лукишской тюрьмы в Вильнюсе.
© DELFI / Domantas Pipas

"С учетом значения комплекса и территории, а также ожиданий, было решено организовать публичный форум и творческие мастерские – таким образом, будет обеспечено широкое вовлечение общественности, общин, широкого круга ведомств и специалистов", – сказал BNS руководитель Turto bankas по вопросам коммуникации Томас Багдонас.

По его словам, в начале 2020 года планируется мероприятие, на котором будет представлен анализ территории, будет обсуждаться, как лучшим образом задействовать комплекс. Для участия в творческих мастерских планируется пригласить девелоперов, архитекторов, аналитиков, антропологов и прочих специалистов.

Статьи по теме:
Министр юстиции: Вильнюсская тюрьма-СИЗО будет переселена из центра в июле  (8)
Площадка для съёмок: что происходит с бывшей тюрьмой Лукишкес?  (6)

"Самые ценные идеи будут развиваться в ходе подготовки творческих мастерских специалистов, а затем будет оцениваться экономическая обоснованность реализации этих идей – во сколько обойдется их реализация, какую прибыль могло бы генерировать конкретное задействование комплекса", – сказал Т. Багдонас.

По его словам, это является частью исследования потенциала, которое готовит Turto bankas.

В конце июля правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как можно использовать территорию закрытой Лукишкой тюрьмы в центре Вильнюсе, площадью около 2 гектаров.

Последние заключённые и осужденные были вывезены из тюрьмы Лукишкес в конце июня этого года. В июле политики, бизнесмены и непрофессионалы рассматривали возможность открытия в свободных помещениях на этой территории стартапа, культурного пространства, гостиницы или туристического объекта.

Среди рассмотренных предложений - возможность передать помещение Вильнюсскому муниципалитету или банку Turto bankas для продажи или сдачи в аренду частному бизнесу. Однако тот факт, что комплекс зданий включен в реестр культурных ценностей, может осложнить бизнес.

Рядом с комплексом находится ряд государственных учреждений - Сейм, Верховный суд, министерства финансов и иностранных дел.


Статьи по теме:

Вильнюс будет свободным - из города хотят убрать все места заключения (20)

Департамент по делам тюрем планирует убрать из...

Общество

Литовские водители не знают правила поворота направо, стоят, когда могут ехать

С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила...

Имущественный банк организует творческие мастерские на территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе

Находящийся в управлении Литовского государства Turto...

Суд остановил конкурс на изготовление контейнеров для радиоактивных отходов Игналинской АЭС (4)

Суд остановил объявленный находящейся в процессе...

МИД Литвы планирует капитальный ремонт зданий за 9,5 млн евро

Министерство иностранных дел Литвы в 2022 году...

В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (20)

Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...

TOP новостей

Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (25)

Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...

В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (20)

Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...

Литовские водители не знают правила поворота направо, стоят, когда могут ехать

С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила...

Приближается зима: перемены начнутся на этой неделе (3)

В понедельник днем Литва попадет в сектор теплого...

Суд остановил конкурс на изготовление контейнеров для радиоактивных отходов Игналинской АЭС (4)

Суд остановил объявленный находящейся в процессе...