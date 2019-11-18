Имущественный банк организует творческие мастерские на территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе

"С учетом значения комплекса и территории, а также ожиданий, было решено организовать публичный форум и творческие мастерские – таким образом, будет обеспечено широкое вовлечение общественности, общин, широкого круга ведомств и специалистов", – сказал BNS руководитель Turto bankas по вопросам коммуникации Томас Багдонас.
По его словам, в начале 2020 года планируется мероприятие, на котором будет представлен анализ территории, будет обсуждаться, как лучшим образом задействовать комплекс. Для участия в творческих мастерских планируется пригласить девелоперов, архитекторов, аналитиков, антропологов и прочих специалистов.
"Самые ценные идеи будут развиваться в ходе подготовки творческих мастерских специалистов, а затем будет оцениваться экономическая обоснованность реализации этих идей – во сколько обойдется их реализация, какую прибыль могло бы генерировать конкретное задействование комплекса", – сказал Т. Багдонас.
По его словам, это является частью исследования потенциала, которое готовит Turto bankas.
В конце июля правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как можно использовать территорию закрытой Лукишкой тюрьмы в центре Вильнюсе, площадью около 2 гектаров.
Последние заключённые и осужденные были вывезены из тюрьмы Лукишкес в конце июня этого года. В июле политики, бизнесмены и непрофессионалы рассматривали возможность открытия в свободных помещениях на этой территории стартапа, культурного пространства, гостиницы или туристического объекта.
Среди рассмотренных предложений - возможность передать помещение Вильнюсскому муниципалитету или банку Turto bankas для продажи или сдачи в аренду частному бизнесу. Однако тот факт, что комплекс зданий включен в реестр культурных ценностей, может осложнить бизнес.
Рядом с комплексом находится ряд государственных учреждений - Сейм, Верховный суд, министерства финансов и иностранных дел.
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