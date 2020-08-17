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В Литве сейчас есть около 20 активных очагов коронавируса, сказала представитель отдела инфекционных заболеваний Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.
Ginreta Megelinskienė
Ginreta Megelinskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Есть около 20 очагов в разных округах", – сказалa LRT Мегелинскене.

По ее словам, больше всего беспокойства вызывают следующие – в Каунасском округе, в баре Adform kiemelis и транспортной компании, а также семейные очаги, связанные с вернувшимися из-за границы людьми в Утенском округе, в Паневежском округе – в коллекторском агентстве, а также немало очагов в Вильнюсском округе.

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"Сейчас даже сложно сказать, в каком из округов абсолютно безопасно", – заметила Мегелинскене.

По словам специалиста, в больницах в пятницу находились 46 больных коронавирусом, а в субботу-воскресенье фиксировали больше чем по 30 случаев. это показывает, что эпидемиологическая ситуация возвращается к тому, что было весной.

"Эти показатели беспокоят, мы по таким данным возвращаемся к мартовской ситуации", – сказала она.

В выходные в Литве сообщалось о 64 новых случаях коронавируса: 34 – в субботу и 30 в воскресенье.

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