"Есть около 20 очагов в разных округах", – сказалa LRT Мегелинскене.
По ее словам, больше всего беспокойства вызывают следующие – в Каунасском округе, в баре Adform kiemelis и транспортной компании, а также семейные очаги, связанные с вернувшимися из-за границы людьми в Утенском округе, в Паневежском округе – в коллекторском агентстве, а также немало очагов в Вильнюсском округе.
"Сейчас даже сложно сказать, в каком из округов абсолютно безопасно", – заметила Мегелинскене.
По словам специалиста, в больницах в пятницу находились 46 больных коронавирусом, а в субботу-воскресенье фиксировали больше чем по 30 случаев. это показывает, что эпидемиологическая ситуация возвращается к тому, что было весной.
"Эти показатели беспокоят, мы по таким данным возвращаемся к мартовской ситуации", – сказала она.
В выходные в Литве сообщалось о 64 новых случаях коронавируса: 34 – в субботу и 30 в воскресенье.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы планирует разрешить въезд в Литву иностранцам из всех стран ЕС (10)
Правительство Литвы планирует разрешить въезд в Литву...
"Я готова стать национальным лидером": Светлана Тихановская выступила с новым обращением (103)
Светлана Тихановская , находящаяся в Литве, записала...
Министр обороны Литвы: заявления властей Беларуси – попытка искать виновных, ситуация под наблюдением (34)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит,...
СМИ: в сторону Беларуси, возможно, едут автоколонны Российской Национальной гвардии (1)
В сторону границы Беларуси , возможно, едут...
За минувшие сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случаев...