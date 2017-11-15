В интервью DELFI он признался, что в отношении литовской публики испытывает только положительные чувства и уверен, что отношения с ней у группы всегда "по любви". Перед концертом в Вильнюсе, который состоится 9 декабря, он поделился мыслями о музыке "Мумий Тролля", а также рассказал о выступлениях в сложные девяностые и в жерле действующего вулкана.

- Вы в Литве далеко не впервые, что вы можете сказать о местной публике и концертах, которые у вашего коллектива проходили здесь?

- Исключительно положительные чувства, прекрасные воспоминания, много хороших друзей. Я уверен, что отношения у нас всегда «по любви». Кстати, мой литовский дебют случился задолго до Мумий Тролля. Я в детстве пел в хоре мальчиков Ažouliukas. Тогда же после дневных репетиций классических произведений, мои юные друзья из Литвы познакомили меня с панк-роком и new wave. Так что, в какой-то мере мое решение создать рок-группу созрело именно тогда в летнем лагере хора в Швянтойи. Так что каждый приезд это еще и драгоценные и теплые воспоминания.

- 20 лет «Морской». Какая из работ группы лично для вас может быть является наиболее важной, имеет какое-то особенное значение?

- "Морскую" принято считать дебютным альбомом Мумий Тролль, хотя технически под именем Мумий Тролль уже были записаны пара альбомов – это "Новая луна апреля" и "Делай Ю-Ю", в 1983-84 и 90-ом годах. Но "Морская" стала альбомом, с которого все узнали о группе "Мумий Тролль" не только во Владивостоке, но и за его пределами. В 1997-ом мне просто-напросто хотелось выполнить свою меломанскую мечту и издать альбом "по-настоящему", чтобы он был не на самопальной кассете, а на настоящем компакт-диске с буклетиком. Это довольно смешно звучит сейчас, но тогда мне это казалось очень важным – что издание красиво увековечит мои подростковые увлечения. Альбом и сегодня выглядит и звучит актуально – и для тех, кто впервые услышал его 20 лет назад на кассетах и для тех, кто сегодня открывает его впервые. Но и каждый альбом для меня дорог по-своему. Это ведь этапы моей сознательной жизни.

- Изменилась ли за эти 20 лет география ваших гастролей?

- Мы начинали с гастрольного тура по постсоветскому пространству в 1997-ом: со сменой часовых поясов и погоды, отмененными из-за снежных бурь рейсами, сломанными автобусами посреди сибирских просторов, гостиницами без горячей воды, бандитскими разборками во время концертов и прочими уникальными приключениями. В тот год мы дали более 200 концертов и это был бесценный опыт. С тех пор мы побывали с концертами не только в Европе, Азии, Америке, Гренландии, ЮАР, но и выступали даже в жерле действующего вулкана на Камчатке, давали бесплатные концерт в московском аэропорту и на пристани я японском порту, под куполом планетария… Весной у нас дебют в Австралии. Но до этого непременно заедем в Вильнюс!

- Глава Банка России рассказала о влиянии творчества группы "Мумий Тролль" на дизайн новой купюры. Вам это льстит?

- Моей заслуги в этом никакой нет, скорее сказалось просто на подсознании тех, кто знает и любит нашу песню "Владивосток 2000". Когда я ее написал, кстати, никак не мог предположить, что она станет настолько популярной. В ней запечатлены непростые реалии нашего города в лихие 1990-ые, интересные и понятные, как я думал тогда, только мне самому да моим друзьям.

- Вы не наблюдаете в последнее время усиления связи между политикой и музыкой? Мешает ли общий политический фон вашим гастролям, сказывается ли на этом каким-то образом?

- В моем миропонимании, общечеловеческие ценности, в конце концов, превалируют над любыми идеологическими и политическими установками. Именно культурные ценности во все времена помогали преодолевать недопонимания. Хотя безусловно для артистов - особенно России и Украины - сейчас наступили очень смутные времена, хотя многие проблемы, в том числе и политические, я считаю, как раз и выросли из-за чрезмерного увлечения публики "старыми песнями о главном". Надо все-таки учиться начинать "с чистого листа".

- Вы из Владивостока, здесь рядом Балтика. В чем разница между этими приморскими регионами?

- Я не люблю искать различия, мне интереснее находит общее. А в море на горизонте - всегда надежда на светлое.

- Что для вас главное в музыке: что было и есть?

- Музыка будто организм. Пока живая - никогда не надоедает.

- Что ожидать от вашего выступления в Литве?

- Мы везем к вам юбилейную программу "Морская.20", она составлена из песен нашего первого альбома и знаковых песен из альбомов последнего десятилетия. Сыграем и несколько новых песен, которые мы уже начали представлять публике – в виде клипов и синглов. Ну и, конечно, "Дельфины": "Тонешь, тонешь, не потонешь" - стала почти гимном наших литовских слушателей.