Игла Путина. К яйцу подобрались, осталось пробить скорлупу

Важным сигналом, что сирийская кампания может быть проиграна, для России должна была стать гибель по меньшей мере 200 россиян из ЧВК «Вагнер» вблизи города Дейр-эз-Зор в результате американского ракетного обстрела в начале февраля этого года. Тогда газета Washington Post написала со ссылкой на американскую разведку, перехватившую переговоры российского миллиардера Евгения Пригожина с подконтрольными военными из «Вагнера», что тот пытался захватить месторождения нефти в этой сирийской провинции. В какой степени подобное участие России в сирийском конфликте ради частных интересов способно привести к прямому столкновению на Ближнем Востоке?

На этот вопрос эксперты отвечали уже после того, как истек ультиматум Дональда Трампа, а обещанный удар так и не был нанесен. Американский президент пообещал в понедельник 9 апреля в течение 48 часов принять решение по Сирии в ответ на газовую атаку в анклаве Дума под Дамаском, где погибло несколько десятков человек, включая детей.

Нет Черчиллей – одни Чемберлены

«Ситуация становится взрывоопасной», - уверен политик и глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров. – С одной стороны, Путин, как и любой диктатор, не может выглядеть слабым, а, значит, плавный отход российский войск из Сирии невозможен. Именно поэтому российское телевидение уже начало готовить россиян к худшим сценариям и рассказывать о том, какие продукты лучше хранятся в бомбоубежище». С другой стороны, по мнению Каспарова, и Дональд Трамп оказался в «непростой ситуации у себя дома».

Расследование о вмешательстве Кремля в американские президентские выборы заставляет Трампа искать пути, поэтому у него есть очевидный политический интерес проявить в этой ситуации силу. Каспаров убежден, что если бы не слабость в свое время предыдущего хозяина Белого Дома Барака Обамы, то, возможно, сегодня не было бы ни войны в Сирии, ни в Украине.

«В феврале 2014 года, когда зеленые человечки появились в Крыму, в высоких кабинетах в Европе и США, к сожалению, не оказалось Черчиллей – одни Чемберлены», - согласился с ним украинский политолог и председатель «Фонда национальных стратегий» Тарас Березовец. По его мнению, сегодня уже недостаточно и решения частично бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет предстоящим летом в России (Великобритания после отравления Сергея Скрипаля заявила, что на чемпионат не поедет официальная делегация и члены королевской семьи – прим. ред.). Сравнив нынешнюю ситуацию с ситуацией вокруг Олимпийских Игр 1936-го года в Германии, Березовец напомнил, что те игры проходили до того, как Гитлер повел открытую экспансионистскую политику. Нынешний же чемпионат проводится уже после агрессии против Грузии (2008), аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины (2014) и активного участия России в войне в Сирии на стороне Башара Асада.

Частная армия в гибридной войне

Можно ли считать войну в Сирии – частной войной Путина? Гарри Каспаров вывел свою формулу нынешней власти: «Все расходы национализируются, а доходы приватизируются». В этой системе группы лиц, узурпирующих власть, придумывают различные схемы для зарабатывания денег, представляя при этом свои интересы как национальные. И ЧВК «Вагнер», по его мнению, отражение одной из таких схем, на участие в которой обычные россияне подписываются от безысходности.

Однако с ним не согласился военный журналист Аркадий Бабченко, который считает, что «Вагнер» - это не ЧВК, а настоящее воинское подразделение регулярной армии. Он утверждает, что частную армию сегодня фактически невозможно оформить юридически и что в современной России были только две такие армии: у нефтяной компании ТНК-BP (поглощенной компанией Игоря Сечина “Роснефтью”) и у президента Чечни Рамзана Кадырова. Все остальные группы военных, называемые ЧВК, лишь представляются таковыми, поскольку это удобный способ вести гибридную войну, считает Бабченко.

«Я вообще бы не стал разделять в России национальные и частные интересы. Сейчас в России нет нации, нет народа. Если людям скажут идти воевать в Сирию, пойдут туда, если в Литву, значит пойдут воевать в Литву, не задавая вопросов», - прокомментировал Бабченко.

Скрытность vs тщеславие

Гибридную войну очень удобно вести, прикрываясь ЧВК и проводя секретные операции, соглашается с Бабченко Тарас Березовец. Украинский политолог уверен, что склонность Путина к секретным операциям определяется его юридическим образованием и работой в спецслужбах. Но, как ни странно, именно этим он отличается от своего кумира Юрия Андропова, руководителя СССР в 1982-1984 годах. «Советские руководители не пытались уйти от ответственности. Они прямо демонстрировали, что советские войска находятся там, куда их ввели, - говорит Березовец. - Путин же как юрист пытается размыть собственную ответственость. При этом оставляет множество зацепок, которые потом можно использовать, чтобы оправдаться». При этом, отмечает эксперт, российский президент не лишен тщеславия: «Ему хочется, чтобы все знали, что за этими операциями стоит именно он. Отсюда его признание в документальном фильме «Возвращение. Крым», что именно российские военные, а не неизвестные «зеленые человечки» захватили полуостров.

Дороги назад нет

Аркадий Бабченко со свойственной ему прямолинейностю констатирует: « Если ты гопник, то тебе удобнее всего играть по правилам гопника. Какое-то время у российского президента это получалось. Но, наконец, все поняли, что с ним разговаривать бесполезно. Режим будет окукливаться, а народ сплачиваться вокруг своего «фараона». А закончится всё просьбами прислать «ножки Буша»».

Не менее пессимистичный прогноз для Кремля и у Гарри Каспарова. Он уверен, что геополитичское поражение может оказаться для путинского режима смертельным. «Сейчас мы даже уже говорим про военное поражение. Если режим Асада рухнет в результате американского вмешательства, и Путин не сможет этому противодействовать, вся истерия вокруг образа Путина, якобы способного решать любые мировые проблемы и «пережимать» западных лидеров, закончится. Мыльные пузыри всегда в итоги лопаются», прокомментировал Гарри Каспаров нынешнюю ситуацию в интервью Delfi.

Впрочем, у политика родилась и другая аллегория из русской сказки – игла Путина в яйце: «К яйцу подобрались, осталось разбить скорлупу. У американцев в Сирии достаточно материальных военных ресурсов, чтобы ситуацию переломить».

Но мнению Каспарова, в этой ситуации уже не важно, испугается или нет российский президент этих ресурсов, поскольку он сам уже обречен – «у него нет дороги назад». Вопрос, на взгляд Каспарова, в другом: «дошла ли российская военная и бюрократическая верхушка до состояния такой же паранойи, когда они полностью себя ассоциируют с диктатором. Каспаров, как и Березовец, проводит параллель с гитлеровским режимом: «Это еще Германия 1939 года или уже 1944? Готова ли эта верхушка идти до конца или она понимает, что это смертельный риск с нулевыми шансами на успех? Я все же надеюсь, что когда Путин будет нажимать кнопки, то на другом конце провода в какой-то момент не найдет того, кто будет готов выполнять его приказы».