Идут холода: неприятнее всего будет в конце недели

В ночь на вторник зона осадков распространится по всей стране, кроме западной части Жемайтии. Ночью будет 5-8 градусов, в Жемайтии до 3 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-2 градусов. Сильные дожди будут идти весь день. Усилится северо-восточный ветер. Воздух прогреется до 9-14 градусов.

В среду по-прежнему будет дождливо и ветрено. Ночью будет 7-12, днем на северо-западе 11-13, на юго-востоке до 14–16 градусов тепла.

В ночь на четверг дожди уйдут на север страны, но днем сильный ветер вернет их на большую часть территории. Ночью будет 5–10, днем на юге 13, а на севере всего 9-10 градусов тепла.

В конце недели придет волна холодного воздуха. По ночам ожидаются заморозки. Днем уже будет меньше 10 градусов. Местами пройдут небольшие холодные дожди.