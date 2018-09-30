Личных авто не будет: будет система каршеринга

Во время дискуссии выяснилось, что дни водителей на улицах Вильнюса сочтены. Проблему заторов планируют решать, отдавая дороги общественному транспорту, велосипедам, самокатам и другим способам перемещения, а число автомобилей должно сократиться за счет расширения системы каршеринга.

Вице-мэр Вильнюса Линас Кведаравичюс обратил внимание на то, что улицы Вильнюса "стоят" из-за ненужных поездок. Одна из них – люди возят детей в детские сады и школы, на кружки после школы, такие поездки составляют 30% от общего числа поездок. Но самый большой вызов - обеспечение безопасности детей на дорогах.

"Заметьте: когда у детей каникулы, заторов в городе нет. Что делать, чтобы дети ездили сами? Есть вызовы, которые не решали десятилетиями. Это вопрос инфраструктуры, сделать так, чтобы детям вообще не надо было ездить. Надо приблизить к детям их потребности, чтобы родители могли смело пускать их в школу, находящуюся в километре от дома. Это тротуары, хорошее освещение и другие элементарные вещи", – сказал Кведаравичюс.

По его словам, когда решать эти проблемы, уменьшатся заторы, уровень загрязнения, не нужны будут широкие дороги – их можно будет сузить и отдать в пользование самокатам и велосипедам. Он подчеркнул, что это сейчас и делают в Вильнюсе. Можно увидеть, что в Науяместисе сужают улицы, часть дороги отдают велосипедистам.

"Наши привычки в одну ночь не изменятся, но могу смело сказать, что мы придем к тому, что автомобилей у нас не будет. Человек будет платить не за то, что у него есть автомобиль, а за то, сколько времени он его арендует. В будущем будет действовать система каршеринга, изменится проектирование улиц, их ширина, потребность в стоянках для машин. Крупные города ощутят это где-то в течение 20 лет.

Не стоит расширять дороги, если знаешь, что в будущем необходимость в них исчезнет – мы должны совершенствовать то, что у нас есть сейчас. Это удобный общественный транспорт, велодорожки, пешеходные дорожки, система каршеринга", – сказал Кведаравичюс.

Он подчеркнул, что Вильнюс лидирует в Европе по количеству автомобилей в системе каршеринга. По его словам, 1 такой автомобиль заменяет 10 личных.

"Представьте себе, сколько поездок будет сэкономлено. Каждый через свою призму посмотрите, сколько времени ваш автомобиль стоит, а сколько ездит. 5% времени - поездки, остальные 95% - он просто занимает место в гараже или в городе. А ведь это место можно использовать для публичного пространства, а сами можем ездить на велосипедах или ходить пешком", – сказал Кведаравичюс.

По его словам, быстрее всего жители Вильнюса ощутят перемены в Старом городе, где количество автомобилей ограничат уже в следующем году.

"Старый город – насущная тема. 30-40% поездок здесь - транзит, когда, скажем, я хочу с Лукишкской площади попасть на ул. Оланду через Старый город. Такого быть не должно – в Старом городе должно быть больше пешеходов, меньше автомобилей. Могу всех огорчить – скоро такой транзит канет в Лету. Уже в следующем году введут объезд. Люди должны понять, что нельзя ездить транзитом по Старому городу. Можно это делать в объезд", – сказал он.

Число велопоездкок хотят увеличить до 7,5%

Один из специалистов, который работает над планом гармоничной мобильности, Марюс Берулис призывает вильнюсцев подумать о велосипеде. По его мнению, многие проблемы, из-за которых люди отказываются от велосипедов, решаемы.

"Мы часто слышим, что в Вильнюсе невозможно ездить на велосипеде, поскольку много горок. Во время подготовки плана мы общались с вильнюсцами. По их словам, не столь важна инфраструктура, сколько ее качество: ровная тротуарная плитка, съезды, элементарная гигиена для удобной езды. Город идет в этом направлении. В плане на 2030 г. указано, что 7,5% поездок в день - это будут поездки на велосипеде. Представьте себе, что 1% - это 13 000 поездок – это немало", – заметил он.

По словам Берулиса, многим надо только попробовать – может, они ощутят пользу физической активности и им не захочется садиться за руль. Тем более, что ехать на работу с горки - одно удовольствие. В центральной части находится 50-70% рабочих мест, куда ехать надо с горки. Берулис признал, что он сам ездит на работу на велосипеде.

"Иногда, когда я еду с горы, я даже общественный транспорт обгоняю. Думаю, что ездить на работу на велосипеде возможно. Один человек на самом деле может спокойно проехать 5 км, а город для этого хорошо распланирован", – заметил он.

Если расстояние больше, то Берулис рекомендует пересесть на общественный транспорт. Определиться поможет сравнение финансовых затрат.

"Мы наверное не все задумываемся о том, сколько в месяц стоит автомобиль, а сколько - общественный транспорт. Около 15% семейного бюджета уходит на содержание автомобиля. А расходы на общественный транспорт составляют 3% бюджета. Это значит, что остальные 12% можно использовать на времяпрепровождение с семьей, поездки в отпуск, на выходные. Это большие суммы, их можно использовать", – заметил он.



Водители – самые печальные участники движения

Представитель компании Homoeminems Жемартас Будрис обратил внимание на то, как способ передвижения влияет на исследование города. Одни участники движения получают больше радости, чем другие.

"Пеший поход – самый естественный способ движения, во время которого мы переживаем больше всего положительных эмоций. Поездка на автомобиле - неестественный для человека способ передвижения. Самые счастливые участники движения в городе - велосипедисты, поскольку они могут ощущать погоду, других людей, расширяют свою географию, умеют быстрее добираться до нужного места. Общественный транспорт тоже не такой печальный как прежде – хорошее достижение, что мы начали им пользоваться", – сравнил он.

По его словам, самые печальные участники движения - водители, которые совсем не ощущают жизни города.

"Телепортация - мечта каждого водителя. Обратите внимание, как рекламируют автомобили: они едут по серпантинам, внедорожники мчатся по пустой ул. Гележинё Вилко. В реальности они как минимум 30 минут стоят в заторах, никакого удовольствия от вождения. Просто сидят в своем 2-тонном железном ящике", – заметил Будрис.

Однако он не считает, что автомобиль - плохое транспортное средство, просто люди используют его и тогда, когда в нем нет необходимости.

"Если до работы 500-600 м, может иди пешком? Если 5 км – поезжай на велосипеде. Если едешь к озеру, на природу, тогда бери автомобиль, и необязательно свой. Есть немало альтернатив, поэтому можно не иметь своего автомобиля, не формировать привычку", – сказал Будрис.

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности