И хотя это будет третий памятник, посвященный А. Сметоне в Литве, но первый - в столице. Именно это, по мнению некоторых историков, отличает Вильнюс от других европейских столиц.
В выходные президент Г. Науседа торжественно открыл памятник А. Сметоне в дер. Ужуленис, Укмергского района. Это место рождения первого президента, там проживают около семидесяти человек.
Открывая памятник, Г. Науседа сказал, что память об А. Сметоне должна быть увековечена и в столице.
"Я так думаю. Многие вещи должны быть увековечены в Вильнюсе. Как вы знаете, нет места для Витиса, нет места для Антанаса Сметоны. Но я не могу сказать, что все так плохо, потому что был создан великий памятник Йонасу Басанавичюсу", - сказал Г. Науседа.
Идею президента поддерживает историк Альгимантас Каспаравичюс. А. Сметона воевал в Каунасе за Вильнюс, он единственный из трех межвоенных президентов, которые последовательно придерживались стратегии, согласно которой Вильнюс является столицей Литвы и должен принадлежать Литве.
"Факт остается фактом: сегодня Литва имеет свои юго-восточные территории и живет в своей исторической столице. По сути, это заслуга президента Антанаса Сметоны, я бы сказал, его политической стратегии", - сказал А. Каспаравичюс.
Историк утверждает, что Литва - единственная европейская страна, в столице которой нет памятника первому официальному демократическому президенту.
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