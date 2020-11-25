Идея налогообложения работающих на дому не нашла поддержки: один день стоил бы 3 евро

Однако такую идею не одобрили ни работодатели, ни работники. Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что удаленная работа - не привилегия, а президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис отметил, что новый налог был бы направлен против охраны окружающей среды.

Темплеман представил свою идею в новом номере издания Deutsche Bank Konzept. Он уверяет, что работающие на дому люди получают больше пользы, эта выгода превышает убытки, которые они несут.

Темплеман предлагает применять новый налог после того как правительства отзовут карантин и рекомендации работать из дома.

"И конечно же, его не будут платить те, кто работает на себя и получает небольшие доходы", – прибавил он.

"Платить такой налог должны работодатели, которым не надо создавать рабочие места или работники (за счет своей зарплаты), которые по своей воле работают удаленно", – пишет Темплеман.

Он предлагает 5% налог, который как раз и составляет сумму расходов работника на обед, поездки и одежду.

В Литве при средней зарплате это составило бы 3 евро в день.

"Мы выступаем за налоги на капитал, а в данном случае предлагают обложить налогом рядового человека, который итак платит больше всего налогов", – сказала она, подчеркнув, что работа из дома - не привилегия.

"Когда тебя отправляют в командировку, работодатель считает это привилегией. Но на деле ты жертвуешь временем своей семьи, едешь работать. Отпуск - вот это привилегия", – сказала она.

По словам Ругинене, 3 евро в день для большинства жителей - значительная сумма.

По ее словам, в Литве далеко не все работники пользуются общественным транспортом или ездят на своих авто - многие ходят пешком или на велосипеде. Кроме того, и в кафе обедают далеко не все. Люди носят с собой обеды из дома.

"Непонятно почему работник должен доплатить за удаленную работу в стрессовых условиях, когда работая использует свои ресурсы - свой интернет, электроэнергию и др. На деле экономят работодатели. Как раз встает вопрос компенсаций работникам, ведь работодатель экономит", – сказала представитель профсоюза.

Романовский оценил это предложение как утопию.

"По содержанию это похоже на пиар. Дается идея, за и против которой можно представить 100 аргументов", – сказал он.

Кроме того, Темплеман совсем не упоминает об аспекте окружающей среды.

"Мы ведь понимаем, что для окружающей среды лучше, если человек работает из дома. Тогда он не пользуется транспортом. Надо побуждать людей к этому, а такой налог приводит к обратному", – сказал Романовскис, подчеркнув, что работа из дома - не всегда привилегия.

"Если ты холостой программист, тогда да. На Западе начинающим оплачивают и жилье, и необходимые средства для работы, тогда это бонус. А вот мои работники, например, с большим удовольствием работали бы в офисе, а не удаленно", – заметил он.