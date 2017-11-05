На просьбу журналиста Андрюса Тапинаса сказать, есть ли у него конкретные и выполнимые идеи, М.Микутавичюс ответил, что в первую очередь, мы должны продумать, как все эти идеи общественных деятелей и простых людей будут внедряться в жизнь.
"Не нужно далеко искать. В первую очередь, давайте сделаем то, что реально. Сколько я живу, все говорят о реформе образования. Говорим, что нужно поднимать воспитателям зарплаты, поскольку от них зависит наше будущее. Также все говорят и о том, что в наших детях - наше будущее. Как бродили эти дети без кружков и занятости, так и бродят.
Давайте говорить о том, что реально сделать и давайте не будем оглядываться назад. Знаю, что для каждого политика сказать такое - смерть, но все, по-моему, очень просто. Ты не вернешь людей в регионы и давайте примем этого как факт", - рассуждал М.Микутавичюс.
В ходе беседы он не жалел критики в адрес политиков, которые обещают то, что никогда не сделают. По его словам, такая идея для Литвы будет простой, но конкретной - браться за реализацию идеи и мыслить реально, внедрять те идеи, которые можем, здесь и сейчас.
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