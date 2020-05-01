Экономист сказал, что укороченная рабочая неделя – хорошая идея, но при одном условии: такой вариант организации труда должен действовать только летом. Маурицас в фейсбуке писал, что такое решение поможет секторам, пострадавшим от коронавируса.

"Уважаемые, что вы думаете об идее "временно", этим летом ввести четырехдневную рабочую неделю? Такая организация труда на руку серьезно пострадавшим от коронавируса секторам туризма и досуга, а больше выходных дней укрепят иммунитет людей и позволит больше времени уделять активной социальной жизни (т.е. прийти в себя после карантина). Кроме того, такое решение уменьшит разницу между регионами в Литве, поскольку чаще всего жители крупных городов (oи их деньги) в Ущерба такое решение принесет немного, поскольку, например, промышленный сектор этим летом все равно не будет работать на полную мощность", – пишет Маурицас.

Он сказал, что это было бы логичным изменением, поскольку в последний раз количество рабочих часов в мире сократили больше 100 лет назад.

"Вне всякого сомнения, такая инициатива должна координироваться на международном уровне (или хотя бы на уровне ЕС). Я думаю, что появится немало сторонников такой идеи, тем более, что в Скандинавских странах, в Нидерландах, во Франции так или иначе работают все меньше (кроме того, общее количество рабочих часов в неделю в этих странах намного меньше 40).

Наконец, в последний раз рабочую неделю сокращали в 1919 году (101 год назад). За эти 100 лет мировая экономика изменилась до неузнаваемости, а работаем мы также, как и 100 лет назад... Если иметь в виду, что нет ничего более постоянного, чем временное, может, каждое лето можно было бы наслаждаться долгими выходными", – сказла экономист.

Маурицас сказал, что 4-дневная рабочая неделя вряд ли нужна в другое время года.

"В другое время года это не имеет смысла, поскольку туристический сектор в Литве, как и в других странах ЕС носит сезонный характер. Кроме того, люди все равно большую часть времени проводят дома (потому что темно и холодно), начинается учебный год. А круглый год работа в таком режиме нанесет большой урон экономике", – считает он.