Экономика ночного города вовлекла бы активную городскую общественность Вильнюса, коммерческие структуры, повышая тем самым привлекательность города.

Идея охватила бы самые разнообразные коммерческие организации, вечерние и даже ночные концерты, спектакли, рестораны и кафе, спортивные мероприятия и многое другое.

«Если вы горите желанием пойти ночью в кинотеатр, мы просто должны дать вам такую возможность. Мне известен ряд предприятий, которые с удовольствием стали бы работать не в привычном режиме, а начинали бы свой рабочий день ближе к обеду, заканчивая его поздно вечером. Есть много ценных примеров других городов Европы, и мы готовы принять участие в том, чтобы жизнь в нашем городе стала более удобной», – прокомментировал идею мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, круглосуточно работающие предприятия обслуживания с течением времени становятся для горожан необходимостью. Это показывают и проводимые в других странах исследования общественного мнения – предприятия обслуживания населения, продлившие обычное время работы (напр., библиотеки, парикмахерские, химчистки и т. д.), в вечернее и в ночное время привлекают людей разных поколений и увлечений.

Один из примеров – Берлин (Германия), ночная экономика которого стала двигателем креативной индустрии, электронной экономики и туризма.

Согласно подсчетам, 35% туристов выбирают этот город для ночлега из-за ночных мероприятий и развлечений. Еще один пример – Манчестер (Великобритания) – из-за кипящей в нем ночной жизни на каждых выходных его дополнительно посещает 150 тыс. туристов. Экономика ночного города в Великобритании в год в среднем дополнительно приносит 66 млрд. фунтов стерлингов доходов.

Экономика ночного города в Нью-Йорке приносит около 10 млрд. долларов в год.

Вильнюс спроектирован и является городом «дневной экономики». Куратор идеи член совета Вильнюсского самоуправления Марк Адам Гарольд говорит, что хорошо спланированная экономика ночного города является двигателем культуры и экономики, позволяющим создать подходящие для всех жителей условия.

«То обстоятельство, что ночная жизнь города не планировалась, не анализировалось и не велось наблюдение за ней и обусловило ту ситуацию, что в настоящее время в ночное время действия являются реактивными, недоразумения и конфликты решаются тогда, когда они случаются. Для того, чтобы в ночном Вильнюсе было хорошо и тем, кто развлекается, и создает новые рабочие места, организует ночные мероприятия, и тем, что ночью удобно и спокойно отдыхает, следует взяться за преобразования», – говорит M. A. Гарольд.

По словам представителя самоуправления, к лету планируется досконально изучить дневное и ночное время на предмет людских потоков в Вильнюсе, где чаще всего люди развлекаются, что посещают.

После анализа информации и планирования территорий на основании рекомендаций экспертов будут изложены конкретные предложения по стимулированию ночной экономики в одних районах города и по ее сдерживанию в других.

На анализ ночной экономики Вильнюса будет выделено около 50 тыс. евро, еще столько предусмотрено на реализацию решений.