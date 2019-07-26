Директор портала gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс сказал DELFI, что в ближайшее время в Литве прогнозируют жаркую погоду.

По его словам, если жара не отступает в Европе, то рекордной температура может быть не только в июне.

"Почти вся Европа попала в тиски зноя, местами прогнозируют повышение рекордов этого лета. Причиной тому - зона высокого давления, которая пропускает зной из Северной Африки и Иберийского полуострова. Местами температура будет превышать обычную для этого сезона, на 15 градусов. То же самое наблюдалось и в июне, июнь стал самым жарким месяцем с момента, когда начали вести наблюдения за погодой. Будет ли то же самое в июле? Все возможно", – сказал Петкявичюс.

По словам синоптика, жара из Европы не обойдет и Литву. Однако пока вероятность рекордного зноя невелика.

"В четверг и в пятницу днем местами будет 29 градусов, возможны небольшие дожди, чаще осадки будут наблюдаться на востоке страны, а на взморье ждет ясная погода", – рассказал он.

По словам Петкявичюса, в Литве жаркими будут выходные дни, жарко будет и ночью.

"С воскресенья по ночам будет душно, температура 14–20 градусов, днем будет 28–31 градусов. Однако местами сохранится вероятность небольшого дождя", – заметил синоптик.

Тепло будет и в понедельник, однако местами возможны дожди. А со вторника пойдут дожди.

"По нынешним данным, в понедельник будет жарко, но вечером появятся дождевые облака и грозовые тучи. В ночь на вторник и днем ожидаются перемены: осадки, дождь, ветер. Со вторника также станет прохладнее", – заметил Петкявичюс.