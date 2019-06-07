Он заметил, что обещанные дожди и сильный ветер фиксировали далеко не по всей Литве. Ученый сказал, что сейчас в нашей стране сложились благоприятные для обильных осадков условия.

"Тропическая масса воздуха, которая находится над Литвой, теплая и влажная. Это способствует формированию небольших ливневых дождей", – сказал Станкунавичюс.

На осадки сильно влияли и местные факторы, например ориентация холмов по отношению к ветру, местная циркуляция воздуха, бриз и т.д.", – делился ученый.

Он отметил, что в четверг на литовском взморье разыгралась сильная буря. Он заметил, что сейчас по Литве идет влажный и теплый воздух, поэтому в некоторых районах возможны ливни.

"В пятницу тот же теплый и влажный воздух с юго-востока идет на северо-запад. После обеда местами возможны дожди", - сказал Станкунавичюс.

По словам ученого, в субботу местами возможны грозы, но в западные районы уже придет холодный фронт, который вытеснит жару. Но особых осадков не ожидается.

"Завтра после обеда образуются локальные бури, только на запад после обеда придет атмосферный фронт. Он в течение 18-24 ч. вытеснит тропическую массу воздуха из Литвы на восток, но во время этих перемен особы осадков не ожидается – за фронтом идет сухая зона", – сказано в обзоре.

Не будет особых осадков и в воскресенье, а в начале следующей недели снова придет жара. Новая масса тропического воздуха придет со вторника и до четверга будет стоять жара, местами возможны грозы и ливневые дожди.

"В четверг с северо-востока придет зона низкого давления, а с ней и осадки", – прогнозирует Станкунавичюс. После этого теплая и влажная масса воздуха будет окончательно вытеснена из Литвы.

"Ее место займут воздушные массы средних широт, они будут более прохладными (как минимум на 10-12 градусов) и сухими, однако вероятность осадков увеличится. Это не является какой-либо аномалией, поскольку в середине июня часто температура бывает ниже среднесуточной нормы", – пишет ученый.

Однако, по его словам, похолодание будет недолгим.