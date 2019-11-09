Идеи развлечений для всей семьи, которые не потребуют много денег

Национальный центр посетителей

Это как алмаз в золе – такое незаметное общественное пространство, что найти его непросто. Он 4 года назад открылся на Антакальнисе. Это уникальное место, где можно узнать много информации о литовских парках, заповедниках, охраняемых объектах, животных, птицах, растениях, водоемах и т.д.

В центре есть читальный зал, игровой уголок, комната матери и ребенка. В центре проводят и обучающие экскурсии (2 евро). Если вы не идете на экскурсию, то посещение центра ничего не стоит. Однако гид поможет вам получить больше информации.

Музей железной дороги

Его могут посетить все желающие – и дети, и взрослые. В музее есть много интересного для детей – книги, конструкторы, карандаши. Можно осмотреть макеты с движущимися поездами! В музее можно познакомиться с историей железной дороги. В ноябре можно посетить и уличную экспозицию, которая не будет доступна с декабря до конца марта. Можно покататься на поезде, который за 70 евроцентов довезет вас с вокзала до аэропорта. Музей не работает в воскресенье и в понедельник.

Парк сказок

Вечером в темное время стоит посетить Парк сказок, где в это время оживают вильнюсские легенды!

Future Live Вильнюс

Мечты становятся реальностью! Вы мечтаете забраться в большую песочницу - пожалуйста! Хотите покататься на качелях в безграничном космическом пространстве - пожалуйста! Танцевать до упаду - пожалуйста! Все это и еще больше вы найдете в волшебном мире Future Live! Это развлечение для всей семьи!