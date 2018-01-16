"Столетие особенно тем, что это наша Литва, которая жива в истории наших семей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, друзей, в нашей истории. Мы как раз хотим побудить каждого найти свою связь со столетием, поскольку у каждого из нас она есть в наших личных историях, историях наших родителей, которые все еще живы", - сказала координатор программы столетия восстановления государства Неринга Вайсброде.

16 февраля она предлагает всем сделать три вещи: вывесить флаг, поздравить друг друга с днем рождения государства и сказать особым людям "спасибо" (будет проходить кампания "Спасибо"). По этому случаю запустят электронную открытку.

Советник премьер-министра Уне Каунайте пояснила, что инициатива вывешивания флага принадлежит Саулюсу Сквернялису.

"Идея премьера и была, чтобы не только в день столетия, но и на протяжении всего столетия, во время всех праздников, видеть Литву во флагах, поскольку это один из лучших способов показать, что мы гордимся нашей страной", - сказала Каунайте.

Она напомнила о том, что проходит акция "Подари Литве флаг". Год назад раздали 50 флагов, а в этом больше 500. Их стараются раздавать тем, кто хотел бы вывешивать флаг, но не могут себе позволить купить флаг.

Официальные мероприятия по случаю 16 февраля, в 8.30 ч. на кладбище Расу, где почтут память подписантов. В 10 ч. с Кафедральной площади начнется шествие молодежи "Путем Литовского государства". В 12 ч. на площади Симонаса Даукантаса состоится церемония поднятия флагов трех стран Балтии и выступит с речью президент Даля Грибаускайте.

В 12.30 ч., в то время, когда 100 лет назад был подписан Акт о независимости, во всей Литве будут звонить колокола. В 13 ч. в Кафедральном соборе состоится торжественная служба. В 14.30 ч. состоится мероприятие у дома Подписантов. В 15.30 ч. почтут память борцов за свободу. В 17 ч. на проспекте Гедиминаса зажгут костры. 18 ч. в Национальном театре оперы и балета пройдет концерт Gloria Lietuvai, а в 19 ч. продолжение концерта Dainuoju Lietuvai на Кафедральной площади.