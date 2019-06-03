Идеальное время для отдыха: в Литве установится жаркая погода

В ночь на вторник будет ясно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый теплый ветер. Температура ночью 10-15 градусов тепла, Холоднее всего в ночные часы будет в Вильнюсском и Утенском округах.

Во вторник днем будет ясно и без осадков. Днем воздух быстро прогреется до 24-29 градусов. Теплее всего будет в центральной части страны и у моря.

В ночь на среду погода не изменится – будет ясно и сухо. Ночью будет 13-17 градусов тепла.

В среду ночью появятся небольшие облака. Однако вероятность осадков будет небольшой. Днем будет 26-31 градус тепла. Самой жаркой погода будет в центральной части Литвы и в низинах на взморье.

В четверг ночь будет ясной, без дождя, а днем местами появятся небольшие дождевые облака, возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью будет дуть слабый ветер, а днем он усилится до среднего. Ночью будет 15-19 градусов тепла, днем 26-31 градус.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди с грозами прогнозируют в большинстве районов. Днем ветер усилится до среднего. Ночью будет 15-19, днем 25-30 градусов тепла.

В выходные в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди с грозами, температура немного снизится.