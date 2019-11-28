В прошлом году забастовка началась в середине ноября, учителя заняли здание министерства, жили в нем и даже готовились отмечать Рождество, однако после того как удалось договориться с представителями министерства, они в декабре покинули помещение.
В этом году забастовку проводит другой профсоюз – Литовский профсоюз образования и науки. Его поддерживают студенты и преподаватели вузов.
В забастовке 28 ноября примут участие и Литовское объединение профсоюзов высших школ, 70% его членов проголосовали за забастовку. В этот профсоюз входят работники 13 вузов.
Профсоюз требует со следующего года поднять зарплаты преподавателей, научных работников и других исследователей не меньше чем на 10%, а в 2025 году, чтобы их зарплаты составляли 150% средней зарплаты по стране.
Учителя требуют выполнить данные им обещания. Профсоюз учителей утверждает, что для выполнения данных правительством обещаний в предусмотренном бюджете не хватает 62 млн. евро.
Студенты недовольны тем, что средняя стипендия составляет около 70 евро, ее получают около 15% студентов.
В прошлом году бастовал Литовский профсоюз работников системы образования. 28 ноября он проводит заседание, посвященное вопросу забастовки.
DELFI напоминает, что на этой неделе у здания правительства бастовали преподаватели Вильнюсского университета, которые также требуют повышения зарплаты. Во время акции прохожим раздавали дипломы "за спасибо".
В среду протестовали и перевозчики - колонна из 11 фур медленно ездила по центральным улицам Вильнюса. Однако водители тягачей уверяли, что это протест их работодателей. Сами водители большегрузных машин протестовали у здания правительства и сказали, что они за постановление правительства.
В понедельник в Литве состоялся протест фермеров, которые на тракторах приехали в города, чтобы обратить внимание на сложное положение сельского хозяйства.
И снова забастовка: в некоторых школах Литвы бастуют учителя
В этом году повторяется прошлогодний сценарий – в...
Журналисты наблюдали за сыном Единского не один день: выходил с девушкой, но уверял, что с ней не знаком (10)
Выясняется, что сын члена Избирательной акции поляков...
Пост-пост, мета-мета: поколение Z Балтийских стран (11)
Как видит мир человек, который уже не застал второй...
Неприглядные данные: ситуация с социальной помощью в Литве критическая (124)
Госконтроль провел аудит, который показал, что система...
TOP новостей
И снова забастовка: в некоторых школах Литвы бастуют учителя
В этом году повторяется прошлогодний сценарий – в...
Неприглядные данные: ситуация с социальной помощью в Литве критическая (124)
Госконтроль провел аудит, который показал, что система...
Журналисты наблюдали за сыном Единского не один день: выходил с девушкой, но уверял, что с ней не знаком (10)
Выясняется, что сын члена Избирательной акции поляков...
Президент Литвы встретился с Зеленским: пожелал не идти на уступки в ходе переговоров (331)
Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе...