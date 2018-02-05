Это новшество актуально для владельцев автомобилей, которые были произведены несколько лет назад. Однако с конца мая вступает в силу новая редакция регламента техосмотра, которая коснется владельцев практически всех автомобилей.

Многие водители были недовольны тем, что во время проверки приходилось газовать на холостом ходу, чтобы пройти проверку выхлопных газов. В скором времени владельцем нестарых автомобилей этого делать не придется.

Компьютерная диагностика автомобиля (OBD, On-board diagnostics) позволит получить доступ ко всей диагностической информации автомобиля. Во время техосмотра будут пользоваться информацией о выхлопных газах.

"В этом году мы планируем полностью внедрить выполнение тестирования выхлопных газов OBD. Появится возможность подключиться к автомобилю и считать параметры, по которым будут решать, как действует система выхлопных газов и каково ее состояние", – сказал заместитель директора ассоциации Transeksta Аудрюс Глебус.

Правда, это изменение актуально для водителей практически новых автомобилей.

"Это касается автомобилей с 2015 г.в. В будущем количество таких автомобилей увеличится, поэтому такой вариант проверки станет актуальнее", – заметил Глебус.

С 21 мая 2018 года вступит в силу новая редакция правил техосмотра.

"Тогда новшеств будет больше. (...) будет больше контролироваться стабильность. Эту проверку будут проводить, пользуясь приборами автомобиля, показаниями. Также будет действовать система контроля давления в шинах. Больше внимания будут уделять электронным системам автомобилей", – сказал замдиректора компании Transporto studijа Рамунас Велавичюс.