Собаку случайно нашла Агне Гинталайте, она стала искать помощи и разместила фотографии в фейсбуке.

"Линас уехал из Литвы, оставив собаку, привязанную на жаре, больную, состояние животного критическое. Местные художники не знают, что делать, подойти к собаке боятся, кому звонить – не знают. Кто-то говорит, что какой-то друг Циценаса должен присматривать за собакой, но никто этого друга не видел", – писала она.

На просьбу о помощи откликнулась директор Vyšnių sodas Моника Мужайте. Она отвезла собаку к ветеринарам, выяснилось, что состояние животного критическое.

"Срочно ставили мочевой катетер, поскольку мочевой пузырь мог лопнуть. Животное сильно истощено, температура критическая, 40,1oC. Ветеринары начали спасать собаку, взяли кровь на анализ", – сказала Мужайте.

"Трудно в это поверить, но в первый же вечер ветеринары вывели из животного 5 литров мочи. "Сегодня будем писать заявление в полицию в связи с жестоким обращением с животным, попросим расследовать и привлечь к ответственности", – сообщила Мужайте.

Сам художник сказал, что в этой истории он страдает больше, чем собака.

"Я и есть эта собака. В Литве жить невозможно, я уехал, чтобы заработать. Если вас это на самом деле волнует, купите мне билет назад, у меня самого нет денег. Человек здесь никого не интересует, и мои картины никого не интересуют. Пишите правду – не собака умирает, а человек", – написал он.

Он сказал, что пока найти счастья за границей ему не удалось. Он забрал бы и собаку, но не было возможности, жизнь тяжелая. Уезжая, он оставил деньги "хорошему соседу Арвидасу", которого просил позаботиться о собаке.

Арвидас признал, что 13 июня, художник оставил ему собаку и немного денег, сказав, что когда у него будет больше денег, он переведет ему еще. Но собака явно была больна. Соседи видели, что художник не заботиться о ней.

Заметив, что лапы у собаки гноятся, Арвидас пытался связаться с Циценасом, но не смог. Вместе с другом Циценаса Раймисом они хотели отвезти собаку к ветеринару, один Арвидас боялся подойти к собаке, она вела себя агрессивно, лаяла.

"Раймис сказал, что собака мучается, у нее рак, мы хотели ее усыпить, но с хозяином удалось связаться только вчера. Соседи давно говорили – Линас, нельзя так, надо смотреть за собакой. А он – хорошо, хорошо. Были и раньше такие случаи – зимой собака обморозила лапы, Раймис лечил. У Линаса денег нет, соседи кормят собаку, а он со всеми конфликтует", – сказал Арвидас.