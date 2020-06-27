Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку

Владелец одного пляжного кафе Арвидас уверяет, что когда люди видят в меню только закуски и прохладительные напитки, они не задерживаются. Кафе сейчас, по его словам, напоминает киоск, его прилавки полупустые.

"Люди не приходили в такие кафе напиваться, они брали бокал вина или коктейль. Напиваются сейчас те, кто приходит из магазина со своей бутылкой. Все люди злятся на власти за такое решение", – сказал он.

По словам Арвидаса, на пляжах сейчас много пустых бутылок. Со своим алкоголем отдыхающие приходят и в пляжные кафе, и пьют его, когда их никто не видит.

"Обычно люди берут воду. Даже еду не берут, они возмущены тем, что у нас ничего нет. В 80 м от нас в кафе продают всевозможный алкоголь. Люди оттуда несут к морю крепкие напитки, и никого это не волнует. Раньше мы могли продавать слабый алкоголь, сейчас и его нельзя", – разочарован предприниматель.

Он говорит, что ничего глупее и придумать нельзя. По словам Арвидаса, иностранцы вообще не понимают, как такое возможно и несолоно хлебавши уходят. Предприниматель сказал, что в соседней Латвии, алкоголь на пляжах продают, поэтому этот запрет - позор перед иностранцами.

"Этот запрет многое изменил. Если раньше мы работали до 22-23 ч. люди к нам приходили любоваться на закат, то сейчас в 19 ч. приходят по несколько человек, поэтому позже мы даже не работаем. Сейчас люди приходят просто посидеть, но мы не можем работать только для того, чтобы кто-то мог посидеть.

У нас есть безалкогольное шампанское, пиво, но за последние 5 дней купили всего 1 бутылку. После запрета оборот упал на 80%, а цены ведь остались прежние. Если бы я поднял цены, то вообще никто не приходил бы", – сказал собеседник.

Арвидас сказал, что большинство отдыхающих о таком запрете даже не слышали, поэтому едва ли не каждому приходиться объяснять, почему ситуация изменилась. Он сказал, что вернулся на пляж со своим кафе только потому, что построил здесь павильон, но весь сезон у него уйдет в минус. Арвидас сказал, что в следующем году вообще не будет смысла открываться.

"Все говорят, что Литва стала "режимным" государством, здесь все запрещено", – заметил он.

Владелец кафе Havana beach bar Валдас Бражинскас сказал, что в этом сезоне примерно половина клиентов уходит, узнав, что алкоголя в ассортименте нет. Люди не знают о таком запрете, поэтому думают, что работники кафе шутят.

"Почти каждому приходится объяснять. Будем вешать уведомления. Эмигранты не понимают, что происходит и смеются. Приходящие покупают прохладительные напитки, но таких людей немного", – сказал он.

В ассортименте этого кафе есть безалкогольное вино и пиво. Бражинскас сказал, что из-за нового порядка сложно подсчитать поток клиентов, поэтому бывает хаос с персоналом. Он сказал, что сейчас оборот составляет всего 30-35% от того, что было в прошлом году.

"Люди стали более осторожными из-за вируса. Идут на пляж со своей едой и напитками, избегают кафе и контактов. Мы заметили, что люди и свой алкоголь приносят, у нас покупают только прохладительные напитки. Надеемся, что сезон будет хорошим", – сказал предприниматель.