В минувшие выходные своего питомца, одной из лучших собак в Европе лишился Доминикас Рукшенас. Его чемпион Макс прославился тем, что таскал тяжелые предметы - внедорожники, самолеты. Был победителем множества состязаний, чемпионом. Собака была отравлена в Каролинишкес.

Рукшенас сказал, что в полицию пока не обращался да и на помощь стражей порядка не рассчитывает, поскольку видит, что тут полиция бессильна.

14 августа от отравления крысиным ядом умерла собака редактора Happy 365 Эрика Валчукене. Женщина, собака которой была отравлена на Антакальнисе, подала заявление в полицию. Правда, пока никаких результатов нет, поскольку нет свидетелей.

"А как их найти, если ты даже не знаешь, когда собака отведала яда, поскольку симптомы проявляются через несколько дней? Надо поднимать этот вопрос, обращаться в мэрию и спрашивать, что она думает о том, что в Вильнюсе разбрасывают яд. Если нас не волнуют животные, как быть с детьми? Поскольку на самом деле, никого это не волнует", – возмущается Валчукене.

Между тем представитель Вильнюсской мэрии Неринга Колкайте сказала, что эту проблему должен решать Главный комиссариат Вильнюсского округа – сама мэрия от комментариев воздержалась и на вопрос, не думает ли мэрия, что это серьезная проблема города, не ответила.

"Если ребенок отравлен, это сначала надо доказать. Государственная продовольственно-ветеринарная служба делает вскрытие, находит яд после этого можно говорить о привлечении к уголовной ответственности. Мы этим не занимаемся", – сказала она.

Правда, есть читатели DELFI, которые считают, что яд разбросали по инициативе самой мэрии. Якобы это была попытка избавления от грызунов. К примеру, в Парке сказок в Каролинишкес могли появиться крысы после изменения порядка вывоза коммунальных отходов. Крыс могли травить ядом.

"Мэрия в Парке сказок, в Каролинишкес, никакой яд не раскладывала. К нам не поступали никакие жалобы жителей, мы такого никогда не делали и не будем делать", – сказала Колкайте.

DELFI обратился с вопросами в ГПК Вильнюсского округа, но его работники отказались что-либо комментировать.

В СМИ описывались несколько случаев отравления животных с летальным исходом, однако все владельцы отравленных животных сказали, что расследования стоят, это борьба с ветряными мельницами.

21 августа на DELFI Diena Рукшенас и глава ПУ Gyvūnų gerovės iniciatyvos Эляна Руткаускайте признали, что есть несколько способов решения проблемы, но на помощь полиции они не рассчитывают.

"Я сам пока в полицию не обращался. Мне писали, что многие обращались, хотели добиться расследования, но даже в том случае, когда был подозреваемый, доказательств не хватило. Есть некоторое шевеление, но мне это собаку не вернет. Просто надо снизить доступность ядовитых веществ", – сказал Рукшенас.

"На сегодняшний день никого не поймали и не наказали. Поэтому другие такие люди чувствуют свою безнаказанность. Есть те, кто жалеет животных, но есть и такие, кто думает: ага, есть такой способ, расправлюсь. Общество должно быть понимающим. Те, кто жалеет животных, должны следить за происходящим. Мы знаем наших соседей – кто любит животных, кто нет. Надо фиксировать, если разбрасывают какую-то еду", – сказала она и заметила, что далеко не все пострадавшие говорят об утрате питомцев и обращаются в полицию, поэтому реальный масштаб проблемы неизвестен.

Руткаускайте сказала, что с этой проблемой справиться невозможно, поскольку правоохрана равнодушна к ней. Она удивлена, что в том случае, когда в Науяместисе собак травили паштетом с лекарствами, жители сами собирали улики, но полиции все равно не хватило доказательств вины подозреваемого и никто не был наказан.

Она сказала, что депутаты уже говорят о необходимости ограничить торговлю ядами, в первую очередь - крысиным ядом.