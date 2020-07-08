Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки

Самолеты летают два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, значит, можно отправиться туда не только на неделю, но и на выходные.

Это красивый курорт на Адриатическом море с великолепным старым городом.

В последние десятилетия город был полон туристов, буквально задыхался от них, особенно в летнее время. Дубровник - небольшой город, там можно ходить пешком, поэтому и заполняется туристами он быстро. Отсюда и высокие цены, которыми отличался курорт до этого сезона.

Но в этом году случилось большое несчастье – коронавирус. Дубровник практически пуст.

Точных данных пока нет, но Иван, которому принадлежит пляжное кафе, отмечает, что сейчас туристов на 80% меньше обычного. По этой причине он уволил людей, которых нанял на лето. В команде вместо 12 работают два человека. Он сам и еще один молодой человек. Но и на двоих работы не хватает, а закрыться Иван не может, надо кормить семью.

Уже в аэропорту видно, что это лето необычное. Там было лишь два самолета - из Вильнюса и Загреба. И все.

Цены на гостиничные номера в Дубровнике снизились на 30-50%. Поэтому даже экономные люди могут позволить себе хорошую гостиницу или виллу. Ночь в доме с бассейном обойдется в 100 евро, а в таком доме могут жить 5-6 человек. Еще дешевле квартиры или комнаты – 20-30 евро на человека.

"У нас нет выхода, мы должны привлекать туристов, пытаемся привлекать их ценами, каких не бывает. Но есть мы должны, должны и налоги платить", - сказала Александра, владелица виллы.

Разные акции предлагают и гостиницы – это скидки и разные пакеты услуг, которые позволяют немало сэкономить. Например, заказываете три ночи, четвертая - бесплатно. Или заказываете два места, а третье бесплатно.

Кроме того, местные предприниматели встречают туристов с подарками. Журналиста и его друзей владелица виллы - Диана - удивила, купив им билеты на автобус, бутылку вина, крепкого напитка, и еды. На вопрос, всегда ли она так встречает гостей, Диана улыбнулась и сказала, что мы - особенные, первые после карантина.

Предприниматели рассылают свои предложения и через социальные сети, если видят, что кто-то выкладывает свои фотографии из Хорватии. "Только для вас - прогулка на яхте за 50% цены, бутылка вина и килограмм клубники", - писал один. Другой еще предложил проехаться на автомобиле Tesla. Если обычная цена прогулки на яхте в Дубровнике 300-400 евро для четырех человек (два часа) – то сейчас... 120 евро. Чудо? Нет, только попытка выжить в сложившейся ситуации.

То же самое делают организаторы экскурсий, скидки делают музеи, галереи, клубы. "Все лето вход в клуб будет бесплатным", - сказал агент (прежде цена за вход была 10 евро). Однако напитки и закуски не подешевели, большая часть кафе и ресторанов в Дубровнике цены не снижают.

Пока людей на курорте мало, поэтому всюду вас будут встречать с радостью, спросят, откуда вы, поинтересуются, как в вашей стране обстоят дела с коронавирусом. "У нас все хорошо, у нас безопасно, приглашайте к нам литовцев", - просили журналиста работники кафе.