31 января к Литве с юго-востока придет теплый атмосферный фронт. Ночью небо закроют облака. Без особых осадков. По всей стране прогнозируют гололед.
© DELFI / Andrius Ufartas

Местами, наиболее вероятно в Северной Жемайтии, ожидается туман. В окрестностях Утены, Вильнюса, Каунаса, Алитуса и Варены будет около 6, Таураге, Расейняй - 7 градусов мороза, на севере и на взморье будет 8–12 градусов мороза, местами, где ожидаются прояснения, до 15 градусов мороза.

В четверг днем осадки ожидаются только в некоторых районах, в основном на юге и на востоке Литвы. Местами сохранится гололед. В некоторых районах туман. Днем будет 0–4 градуса мороза.

В пятницу атмосферный фронт принесет осадки в виде снега, днем снег будет мокрым. В некоторых районах ожидается туман, гололед. Днем усилится ветер, его скорость достигнет 4–9 м/с. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве грипп унес жизни 10 человек

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа подтвердил, что...

Служба общественной безопасности Литвы получила новый бронеавтомобиль за 250 000 евро (11)

В четверг Служба общественной безопасности (СОБ)...

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля": запрещена ретрансляция "Россия РТР" (118)

Латвийский Национальный совет по электронным...

Литва примет 5 беженцев с неправительственного судна в Италии (1)

Литва примет до пяти беженцев с судна...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

TOP новостей

Европейцы выходят на пенсию все позже: экономисты говорят, что в Литве перемены неизбежны (210)

Здоровье жителей улучшается, средняя...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

Из системы пенсионного накопления в январе вышли 19 000 жителей Литвы (4)

1,317 млн. жителей Литвы с января 2019 года будет...

Глава Norfа: давайте сократим число депутатов до 71 и начнем жесткие реформы (42)

Глава группы компаний Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что...

Министр согласен: несправедливо, что пенсии носят на дом бесплатно, но пока ничего менять не будут (23)

В передаче "В центре внимания на DELFI" – беседа с...