Местами, наиболее вероятно в Северной Жемайтии, ожидается туман. В окрестностях Утены, Вильнюса, Каунаса, Алитуса и Варены будет около 6, Таураге, Расейняй - 7 градусов мороза, на севере и на взморье будет 8–12 градусов мороза, местами, где ожидаются прояснения, до 15 градусов мороза.

В четверг днем осадки ожидаются только в некоторых районах, в основном на юге и на востоке Литвы. Местами сохранится гололед. В некоторых районах туман. Днем будет 0–4 градуса мороза.

В пятницу атмосферный фронт принесет осадки в виде снега, днем снег будет мокрым. В некоторых районах ожидается туман, гололед. Днем усилится ветер, его скорость достигнет 4–9 м/с. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.