Хорошие новости: осадков ожидается меньше

Будет дуть достаточно сильный ветер, местами до 15 м/с. Температура будет от 7 градусов тепла на море до 12 в Мариямпольском, Варенском, Алитусском и Каунасском округе.

В воскресенье ночью небольшие осадки ожидаются лишь местами, наибольшая вероятность осадков ожидается на северо-востоке.Будет дуть северный ветер. Температура ночью составит 0–4 градуса мороза, только у моря будет чуть выше нуля.

В воскресенье утром и днем, особенно после обеда во многие районы придут облака, больше всего их будет на востоке. Сильный северо-западный ветер усилит дискомфорт. Днем будет меньше 10 градусов тепла.