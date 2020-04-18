Хорошие новости: осадков ожидается меньше

Будет дуть достаточно сильный ветер, местами до 15 м/с. Температура будет от 7 градусов тепла на море до 12 в Мариямпольском, Варенском, Алитусском и Каунасском округе.
В воскресенье ночью небольшие осадки ожидаются лишь местами, наибольшая вероятность осадков ожидается на северо-востоке.Будет дуть северный ветер. Температура ночью составит 0–4 градуса мороза, только у моря будет чуть выше нуля.
В воскресенье утром и днем, особенно после обеда во многие районы придут облака, больше всего их будет на востоке. Сильный северо-западный ветер усилит дискомфорт. Днем будет меньше 10 градусов тепла.
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