Хорошие новости для студентов-иностранцев: для ВНЖ в Литве зачтут все время учебы

Благодаря изменениям облегчаются въезд и проживание в Литовской Республике для иностранных граждан, прибывшим в страну с целью обучения, проведения исследований, стажировки, волонтерской деятельности в странах ЕС.
Кроме того:
- иностранные граждане, имеющие действующий вид на жительство или национальную визу с целью обучения, выданные другим государством ЕС,
- те, к кому применима программа финансирования ЕС или государств-членов, способствующая мобильности граждан третьих стран на территории ЕС и соглашению между двумя и более высших учебных заведений смогут прибыть в Литовскую Республику для продолжения части своего обучения на 360 дней.
- Иностранные граждане, имеющие действующий вид на жительство или национальную визу другого государства-члена ЕС, полученные с целью проведения исследовательской и экспериментальной деятельности - на 180 дней. В этих случаях иностранцам не нужно будет получать визу или временный вид на жительство.
Впредь иностранцы, которые завершили обучение или исследовательскую деятельность в Литве, смогут получить временный вид на жительство сроком еще на 12 месяцев. В это время они смогут заняться поиском работы или же заняться индивидуальной деятельностью.
Кроме того, члены семьи студентов, обучающихся в докторантуре, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литовской Республике на более легких условиях: без требования проживать в Литве на протяжении последних 2 лет и на момент подачи заявления быть обладателем хотя бы одного годичного вида на жительство.
Со всеми поправками к закону «О правовом положении иностранных лиц» можно ознакомиться здесь.
Напомним, что 1 июля 2018 года были приняты поправки к Закону «О правовом положении иностранных лиц».
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