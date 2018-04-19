С учетом предложений самих жителей, мэрия в этом году приведет в порядок территорию у многоквартирных домов площадью почти 7450 кв. м.

Вильнюсцы положительно оценили пробный проект – за последние несколько лет оборудовано 12 первых площадок, поэтому в этом году их число увеличится: они появятся на ул. Швесос, Ково 11-осёс, Геросёс Вильтес, П.Жадейкос, Тускулену, Шейминишкю, Огинскё, Шалткальвю, Даряус ир Гирено, Капсу, Жалякальнё, Геровес, Тайкос и на проспекте Саванорю.

В течение нескольких недель у спортшколы на ул. Жигё привели в порядок разъезженную автомобилями территорию и появились места для 30 автомобилей. Вскоре работы начнутся и в других дворах.

За два года больше 1000 мест для парковки появилось на ул. Фабийонишкю, Вокечу, Тайкос, Ригос, Архитекту, Сетино, Дидлаукё, Видуно, Апкасу, Даряус ир Гирено и Кривю.

Желающие привести место парковки во дворах в порядок, должны обращаться в Вильнюсскую мэрию. В первую очередь приводят в порядок те дворы, жители которых согласны участвовать в этом.

Мэрия предлагает жителям использовать возможности программы "50 и 50" – в рамках этой программы половину финансирования выделяет мэрия, а остальную часть - жители.

Эта программа - один из способов быстрого обновления и улучшения жилого пространства. В прошлом году в рамках программы "50 и 50" в столице привели в порядок 19 улиц.