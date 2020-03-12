Хорошей погоды придется подождать – будет ветрено и дождливо

Во второй половине дня ветер усилится еще больше, во многих районах порывы ветра составят 20-25 м/с. В Марияпольском, Таурагском и Клайпедском округах порывы ветра местами достигнут 28-30 м/с. Будет достаточно тепло - 5-7 градусов тепла на северо-западе и 8-10, местами до 11 градусов тепла на юге.

Такая ненастная погода сохранится до полуночи. Во многих районах порывы ветра составят 18-23 м/с, кое-где до 27 м/с. На взморье в первой половине дня будет ветрено, порывы ветра достигнут 28-30 м/с. В большинстве районов время от времени ожидаются осадки. В основном это будет дождь, но местами возможен и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу днем будет спокойнее. Ветер немного успокоится, но во многих районах все еще возможны порывы до 15-20 м/с. Также во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. Будет прохладно, Днем всего 4-8 градусов тепла.