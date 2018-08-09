Представленная 9 августа статистика показала, что в июле из Литвы уехали 3929 человек, а приехали – 4253.

Первый раз число иммигрантов превысило число эмигрантов в этом году - в мае. Тогда в Литву приехали 3627 человек (на 543 больше, чем уехали - 3084).

Положительное сальдо было и в июне, тогда в Литву приехало на 448 человек больше, чем уехало. По предварительным данным, в июле 2018 года в Литву приехали 3508, а уехали 3060 человек.

Несмотря на то, что за последние месяцы число иммигрантов увеличилось, темпы эмиграции и иммиграции растут. К примеру, в июле из Литвы уехало на 869 человек больше, чем в июне.

9 августа утром министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал, что жизнь в Литве стала лучше.

"Я надеюсь, что возвращаются литовцы", – сказал Žinių radijаs министр.

По его словам, улучшение жизни в стране приводит к тому, что работящие граждане Литвы, которые прежде искали заработок за границей, возвращаются на родину. Министр в интервью ссылался на собственный опыт и рассказал о ремонте своей квартиры.

Он сказал, что услышал от строителей, которые делали ремонт, что в Литве строители могут заработать столько же, сколько в Англии.

"Я думаю, ситуация такова, что умелые литовцы возвращаются и могут заработать на родине. И я очень рад этому", – сказал министр.

Он также отметил, что не надо бояться, если улучшение ситуации в Литву привлечет граждан других стран. Министр подчеркнул, что в законах есть хорошие предохранители, не позволяющие лишать работы жителей Литвы.

"Есть много предохранителей, они защищают, не дают сделать так, чтобы трое иностранцев работали за зарплату одного литовца. Такого не будет", – успокоил Мисюнас.