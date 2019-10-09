Хорошая весть для водителей: Regitra будет присылать номера в два раза дешевле

Стоимость доставки свидетельства о регистрации и номеров через курьерскую службу составит 3,40 евро. Стоимость доставки свидетельства и номеров через автоматизированные почтовые терминалы составит 2,70 евро – этой услугой смогут воспользоваться жители, которые будут регистрировать уже эксплуатировавшийся в Литве автомобиль по интернету.

По словам представителя Regitrа, надеются, что благодаря снижению цен водители будут чаще пользоваться электронными услугами.

"Мы хотим экономить время наших клиентов и хотим, чтобы больше услуг водители могли получать дистанционно. Например, сегодня по интернету можно заказать новые номера, зарегистрировать автомобиль, заказать дубликат утерянного свидетельства о регистрации и т.д. Благодаря этому во многих случаях будет необязательно физически ездить в отделение Regitra", – сказал представитель компании Дарюс Юргутис.

Кстати, Regitra обновила услугу регистрации автомобилей по интернету, сейчас это можно сделать быстрее и проще - вместо 38 шагов осталось лишь 16. Напомним, что автомобиль, который уже был зарегистрирован в Литве можно перерегистрировать в системе eKETRIS.