Стоимость доставки свидетельства о регистрации и номеров через курьерскую службу составит 3,40 евро. Стоимость доставки свидетельства и номеров через автоматизированные почтовые терминалы составит 2,70 евро – этой услугой смогут воспользоваться жители, которые будут регистрировать уже эксплуатировавшийся в Литве автомобиль по интернету.
По словам представителя Regitrа, надеются, что благодаря снижению цен водители будут чаще пользоваться электронными услугами.
"Мы хотим экономить время наших клиентов и хотим, чтобы больше услуг водители могли получать дистанционно. Например, сегодня по интернету можно заказать новые номера, зарегистрировать автомобиль, заказать дубликат утерянного свидетельства о регистрации и т.д. Благодаря этому во многих случаях будет необязательно физически ездить в отделение Regitra", – сказал представитель компании Дарюс Юргутис.
Кстати, Regitra обновила услугу регистрации автомобилей по интернету, сейчас это можно сделать быстрее и проще - вместо 38 шагов осталось лишь 16. Напомним, что автомобиль, который уже был зарегистрирован в Литве можно перерегистрировать в системе eKETRIS.
Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (4)
"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...
Хорошая весть для водителей: Regitra будет присылать номера в два раза дешевле
У компании Regitra две новости для владельцев...
Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (3)
"Просили решить проблему, а в результате жители...
В Шяуляй вандалы осквернили памятник Хаиму Френкелю (4)
5 октября стало известно, что в Шяуляй вандалы...
На конференции в Вильнюсе эксперты рассказали о преступниках и олигархах на службе Кремля (125)
Силовые структуры в России , начиная от ФСБ и...
TOP новостей
На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (34)
От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...
Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно
Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...
Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (4)
"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...
Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (13)
Российская компания "Техносвар" требует от литовской...
Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (3)
"Просили решить проблему, а в результате жители...