К полудню вероятность дождя будет довольно мала. Днем, начиная с побережья, новый циклон принесет облака, а к вечеру ожидается дождь. Ветер с юго-запада, южный, 5-10 м / с. Температура воздуха будет колебаться от 12-13 градусов в северных районах, и до 15-16 градусов или даже 17 градусов на южной периферии страны.
В Вильнюсе может идти дождь как утром, так и вечером, но в течение дня вероятность дождя невелика. Температура будет колебаться от 14 до 15 градусов по Цельсию.
В понедельник погоду определит циклон теплого сектора. Ночью дождь прогнозируется во многих районах, но более интенсивный на севере. Ветер будет дуть с юга с порывами до 15-18 м / с утром. Ночью температура опустится до 8-13 градусов.
В понедельник днем ожидается сильный западный ветер. Густые облака и небольшой дождь, скорее всего, пройдет в северных, северо-западных районах страны. Тем не менее воздух прогреется до 16-18 градусов. Для остальной части страны значительных дождей не ожидается, солнце будет проглядывать сквозь облака, и температура поднимется до 19-20 градусов по Цельсию.
Во вторник ветер стихнет, значительных дождей не ожидается. Температура воздуха понизится до 5-10 градусов по Цельсию ночью и от 12 до 17 градусов по Цельсию в течение дня.
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