Хорошая новость: осенняя прохлада сменится летним теплом

В понедельник антициклон из Литвы уходить не собирается, поэтому погода не сулит существенных изменений. Дождя не ожидается. Ночью и утром кое-где будет туман. Юго-западный ветер ночью будет слабым, днем достигнет 5-10 м / с. Ночью температура может опуститься до 5-10, на побережье Балтики - 12-14 градусов. Днем температура может достичь 17-22 градусов тепла.

В середине недели погода будет оставаться сухой, без осадков, а температура будет близка к летним показателям.