20 ноября 1991 г. Литва ратифицировала Венскую конвенцию 1968 г. о дорожном движении, но не ратифицировала Женевскую конвенцию. По этой причине выданные в Литве права не действуют (или могут не действовать в зависимости от регламента конкретной страны) в странах, которые ратифицировали Женевскую конвенцию, но не ратифицировали Венскую (в Японии, США, Новой Зеландии и т.д.).

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, таких стран больше 50. По этой причине путешественники из Литвы сталкивались с проблемами, если хотели арендовать автомобили в этих странах.

"Быстро растет число жителей Литвы, которые ездят за границу и берут там на прокат автомобили. Во-первых, мы пытались решать этот вопрос с помощью двухсторонних соглашений, например, с Японией. Боюсь ошибиться, но, кажется, 10 лет уже работали над этим вопросом, когда японцы сказали, может, вам проще ратифицировать Женевскую конвенцию и вопрос будет снят", – сказал Масюлис.

В первом чтении проект поддержали 107 депутатов.

Следующее обсуждение и голосование намечено на 27 сентября. Если проект одобрят, то до конца года подготовят все необходимые документы и закон вступит в силу с 1 января 2019 года.