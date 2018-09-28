Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал DELFI, что внезапное похолодание не должно никого огорчать – надо радоваться тому, что лето в этом году было очень жарким.

Первая половина сентября также больше напоминала литовское лето, а не осень, однако октябрь будет близок многолетней норме – среднесуточная температура будет около 7,2 градусов. "Понемногу будет становиться все холоднее, пока не перейдем в ноябрь, – сказал климатолог. – По нынешним прогнозам ноябрь должен быть немного теплее обычного. Однако он будет довольно холодным, пусть и теплее на один градус".

И хотя пока климатолог рассказывает по грядущем похолодании, он заметил, что есть и хорошие новости. "Хорошая новость - если ничего не изменится, то еще можно дождаться бабьего лета", – сказал Валюкас.

Оно должно прийти в конце следующей недели.

"Мы видим, что на подходе циркуляция атмосферного фронта, характерная для лета. По нынешним прогнозам, она доберется до нас в конце следующей недели. Если ситуация не изменится, – сказал Валюкас. – Какой-то один фактор может измениться и этому помешать".

Есть и еще одна хорошая новость. В этом году в октябре осадков будет меньше, чем в прошлом. "Октябрь будет обычный, стандартный. Без особых аномалий. Такого, как в прошлом году точно не будет, – сказал Валюкас. – В прошлом году осень была очень дождливой".

До начала календарной зимы осталось два месяца, поэтому прогноз может быть неточным. Однако многолетние наблюдения за погодой показывают, что зимы теплеют, и грядущая зима - не исключение.

"Зимы становятся теплее. Они теплеют больше других времен года. И эта зима будет на 1-2 градуса теплее многолетней нормы. Это результат глобального потепления", – сказал Валюкас.