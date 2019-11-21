В четверг и в ближайшие дни погоду в Литве обусловит западная часть холодного арктического антициклона. Неприятный порывистый ветер принесет похолодание.
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг в Литве будет облачно с прояснениями. На большей части территории без особых осадков, однако на западе местами возможен дождь или морось, а вечером даже небольшой снег. Будет дуть холодный юго-восточный ветер, порывы составят 8–13 м/с, местами до 15–18 м/с. Температура на востоке будет 2–4, в центральной Литве 4–5, на западе - 5–7 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет ветрено, небо заволокут облака. Местами, в основном на западе, небольшие осадки. На востоке утром небо прояснится, и температура опустится до 2–3 градусов мороза, в других районах около 0, на взморье - чуть выше нуля.

В пятницу ожидаются прояснения, поэтому по крайней мере на востоке выглянет солнце. Вероятность осадков уменьшится. Будет дуть юго-восточный ветер, порывы составят 8–13 м/с, местами до 15 м/с. Температура днем составит 0–4 градуса тепла.

В субботу без особых осадков. Ветер юго-восточный (7–12 м/с). Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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