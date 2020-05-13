Холодный период продолжается: сильный ветер принесет снег

Сильный юго-западный ветер сменит направление на западный, а затем на северо-западный, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, однако из-за сильного ветра будет прохладнее.
В четверг циклон отступит. Облака рассеются. Ветер успокоится, порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с. Местами пройдут небольшие дожди: ночью осадки возможны на севере, днем дождевые облака пройдут над Жемайтией и центральными районами страны.
Ясной ночью возможны заморозки – будет около 0 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки до 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 9-13 градусов тепла.
В пятницу погода будет примерно такой же. Ночью без осадков. Местами возможны заморозки до 8 градусов. Днем будет 10-15 градусов тепла. В Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском округах пройдут небольшие дожди.
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