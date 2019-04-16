Во вторник днем небо расчистится. Сначала облачность снизится на востоке страны, с подле обеда солнечно станет и на западе. До обеда на западе возможны небольшие осадки. Однако сильного дождя, который смог бы смыть пыль, в ближайшее время не ожидается.
Изменится температура. Холодная погода из Литвы уходит. Во вторник почти на всей территории страны будет выше 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-14, местами до 15 градусов. Только на Куршской косе будет прохладнее и до 10 градусов воздух еще не прогреется. Ожидается северо-восточный ветер.
В Вильнюсе облака рассеются с утра, днем будет 13 градусов тепла. В Каунасе небо прояснится около полдня, будет 15 градусов. В Клайпеде еще после обеда будет пасмурно, воздух до 12 градусов прогреется только к вечеру.
В середине недели ожидается теплая погода. Ночи будут ясными, температура 0-4 градуса тепла, днем 13-18 градусов выше нуля.
Холодная погода уходит – ждут приятные перемены
В понедельник после обеда в Литву с востока пришли...
Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство (39)
В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...
После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи (4)
В воскресенье вечером в Вильнюсе, на ул. Йонажолю, в...
Врачи о младенце, рожденном нетрезвой женщиной: это самый сложный случай в Литве (8)
В Клайпедской университетской больнице пятые сутки...
Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей (14)
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут...
TOP новостей
В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (133)
В центре Парижа загорелась одна из главных...
Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы (72)
Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты...
Холодная погода уходит – ждут приятные перемены
В понедельник после обеда в Литву с востока пришли...
Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство (39)
В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...
Израильтянин просит суд запретить реконструкцию вильнюсского Дворца спорта (29)
Проживающий в Израиле литвак просит суд запретить Turto...