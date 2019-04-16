Холодная погода уходит – ждут приятные перемены

Во вторник днем небо расчистится. Сначала облачность снизится на востоке страны, с подле обеда солнечно станет и на западе. До обеда на западе возможны небольшие осадки. Однако сильного дождя, который смог бы смыть пыль, в ближайшее время не ожидается.

Изменится температура. Холодная погода из Литвы уходит. Во вторник почти на всей территории страны будет выше 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-14, местами до 15 градусов. Только на Куршской косе будет прохладнее и до 10 градусов воздух еще не прогреется. Ожидается северо-восточный ветер.

В Вильнюсе облака рассеются с утра, днем будет 13 градусов тепла. В Каунасе небо прояснится около полдня, будет 15 градусов. В Клайпеде еще после обеда будет пасмурно, воздух до 12 градусов прогреется только к вечеру.

В середине недели ожидается теплая погода. Ночи будут ясными, температура 0-4 градуса тепла, днем 13-18 градусов выше нуля.