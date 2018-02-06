

Система водопровода в Вильнюсе – самая старая в Литве, ее история уходит корнями в 1501 год. Централизованная подача воды в вильнюсские дома была налажена в 1914 году. Сегодня жителям столицы воду поставляет компания Vilniaus vandenys.

Представитель компании Раймонда Страздаускайте сказала, что счетчики в этой системе играют важную роль как для клиентов, так и для компании: "Они нужны для точного учета расхода воды. Клиент платит за воду в зависимости от декларированных данных (...)".

По закону все счетчики должны принадлежать поставщику услуги, но по словам Страздаускайте, еще есть такие приборы, которые принадлежат владельцам жилья.

Чтобы счетчики работали, задействован целый ряд людей: "В этой цепочке много работников. Но клиент чаще всего имеет дело с контролером, слесарем, который меняет счетчик, и быть может общается со специалистами отдела по обслуживанию клиентов".

В среднем работники компании Vilniaus vandenys меняют 10 и больше счетчиков в день, параллельно выполняют и другие работы. Счетчики меняют и работники подрядчиков, не только самой компании

По словам Страздаускайте, перед визитом специалистов очень важно согласовать этот визит с клиентами. Перед тем как начинают менять счетчики, в подъездах вешают объявления, клиентам посылают уведомление, согласовывают время визита. Иногда во время работ приходится перекрывать воду всем жителям дома, поэтому важно сотрудничество и выполнение обязательств.

В случае злонамеренной порчи приборов иногда применяют санкции. По словам Страздаускайте, подобные факты иногда сложно выявить: "Всякое бывает: иногда не впускают в дом, ведут себя агрессивно. Но бывают и такие клиенты, которые угощают работников кофе".

В Вильнюсе еще есть клиенты, которые пользуются счетчиками с истекшим сроком метрологической проверки или вообще не пользуются счетчиками, а платят за воду по установленной схеме за каждого жителя.

По нынешним данным, в месяц на каждого жителя в среднем расходуется 2,23 м³ питьевой воды. Это количество пересчитывают ежегодно. Если клиент не впускает работников, чтобы они заменили счетчик, ему приходится платить за воду в два раза больше. Vandens vandenys обязана установить счетчики в домах клиентов, где счетчиков нет. Метрологическую проверку счетчиков необходимо проводить каждых 4 года.

Клиенты компании Vilniaus vandenys сами ежемесячно должны декларировать показания счетчиков. Если клиент заметил, что неверно указал количество израсходованной воды, он всегда может позвонить и уточнить информацию.

"Тогда мы пересчитываем с учетом уточненных данных. Если образуется переплата – можно использовать ее для погашения стоимости услуг в будущем, тогда нужно декларировать показания и ждать, когда сумму используют.

Если клиент забудет декларировать показания счетчика, то ему выставят счет за среднее потребление воды за последние 12 месяцев", – сказала Страздаускайте.

Замена счетчика проводится бесплатно, эта услуга уже включена в стоимость услуги – клиенты платят месячную плату за продажу воды.