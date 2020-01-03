"Во-первых, решение о снятии стрелок действует с 2014 года, а сегодня муниципалитеты еще не готовы. Это одна проблема. Во-вторых, муниципалитеты должны думать, как решить проблему. Скорее всего, на таких перекрестках не применены меры, установленные в новых правилах регулирования, нет дополнительных секций. Может, до каких-то мест руки не дошли", – сказал Кондратовичюс BNS 3 января.
С января в Литве не действуют таблички с зелеными стрелками, разрешающие поворот направо на красный свет. Прогнозируют, что это станет причиной еще больших заторов, но обезопасит пешеходов.
Кондратовичюс подчеркнул, что даже если заторы увеличатся, министерство вряд ли вернет прежний порядок, вместо этого будет следить за тем, как муниципалитеты решают проблемы.
"Политики могут делать разные попытки. Но понятное дело, что нужен период адаптации. Мы видим и новые светофоры, установленные по новым правилам, менялось регулирование. Я думаю, что это должны смотреть муниципалитеты. Мы не намерены менять порядок, но будем следить за ситуацией", – сказал он.
Министерство транспорта и коммуникаций сообщает, что изменения ввели после исследования, проведенного в 2014 году Институтом исследования дорог и транспорта, которое показало, что на перекрестках с такими табличками происходит немало ДТП (в них получают травмы или гибнут люди).
Дорожная полиция отмечает, что новый порядок обезопасит пешеходов, а временные неудобства, с которыми будут сталкиваться водители, муниципалитеты решат за счет внедрения современной системы светофоров с дополнительными секциями.
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