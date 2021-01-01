aA
В пятницу в Литве сообщили о 130 смертях от коронавируса, однако стало известно, что в статистику включили и тех, кто умер раньше, только больницы о них сразу не сообщили, об этом информировал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Хаос в данных о смертности от COVID-19 в Литве: в статистику включили информацию о тех, кто скончался прежде
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"В числе этих 130 смертей - не все были зафиксированы за последние сутки. Там были и данные, которые пришли с опозданием, о которых больницы не сообщили в установленном порядке. Мы их включили в общее число по собственной инициативе", – сказала представитель НЦОЗ Аустина Внежняускайте.

По ее словам, после критики в связи с неточностью данных о смертности, НЦОЗ обратился в больницы и попросил предоставить информацию о смертности от COVID-19. Больницы должны сообщать о таких смертях, заполняя специальные формы. После того как больницы выполнили просьбу, зарегистрировали большой суточный скачок смертности.

Статьи по теме:
Печальный рекорд: за сутки от коронавируса в Литве скончались 130 человек  (29)
В Литве обновлен список пораженных коронавирусом стран  (8)

Внежняускайте акцентировала, что эта информация пришла с опозданием не по вине НЦЗ.

"Мы не можем знать, сколько людей скончались, если нам об этом не сообщили", – сказала она.

Напомним, что 1 января утром Департамент статистики сообщил о 130 новых случаях смерти от коронавируса в Литве. Это был бы антирекорд за все время пандемии. Сейчас Департамент статистики уточняет, сколько человек на самом деле скончались за последние сутки.

Департамент намерен в ближайшее время давать данные о смертности не по информации НЦОЗ, а по первоисточнику – e.sveikatą. Надеются, что это поможет избежать подобных неточностей в суточных показателях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За минувшие сутки в Литве выявлено 2360 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек (8)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых...

TOP новостей

Хаос в данных о смертности от COVID-19 в Литве: в статистику включили информацию о тех, кто скончался прежде (40)

В пятницу в Литве сообщили о 130 смертях от...

В Литве вступил в силу запрет на курение на балконах

В Литве вступил в силу запрет на курение на балконах....

Новый год в столице Литвы: первый звонок в полицию поступил сразу после наступления 1 января (45)

На пустынных улицах столицы Литвы в новогоднюю ночь...

Не все жители Литвы услышали призыв оставаться в новогоднюю ночь дома: что происходило на Кафедральной площади (28)

В новогоднюю ночь в Литве были предприняты...

За сутки в Литве коронавирус установили у 3322 человек, данные о смертности уточняют (29)

В Литве за последние сутки, проверив 11 745 тестов,...