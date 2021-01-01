Хаос в данных о смертности от COVID-19 в Литве: в статистику включили информацию о тех, кто скончался прежде

"В числе этих 130 смертей - не все были зафиксированы за последние сутки. Там были и данные, которые пришли с опозданием, о которых больницы не сообщили в установленном порядке. Мы их включили в общее число по собственной инициативе", – сказала представитель НЦОЗ Аустина Внежняускайте.
По ее словам, после критики в связи с неточностью данных о смертности, НЦОЗ обратился в больницы и попросил предоставить информацию о смертности от COVID-19. Больницы должны сообщать о таких смертях, заполняя специальные формы. После того как больницы выполнили просьбу, зарегистрировали большой суточный скачок смертности.
Внежняускайте акцентировала, что эта информация пришла с опозданием не по вине НЦЗ.
"Мы не можем знать, сколько людей скончались, если нам об этом не сообщили", – сказала она.
Напомним, что 1 января утром Департамент статистики сообщил о 130 новых случаях смерти от коронавируса в Литве. Это был бы антирекорд за все время пандемии. Сейчас Департамент статистики уточняет, сколько человек на самом деле скончались за последние сутки.
Департамент намерен в ближайшее время давать данные о смертности не по информации НЦОЗ, а по первоисточнику – e.sveikatą. Надеются, что это поможет избежать подобных неточностей в суточных показателях.
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