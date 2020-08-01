Центр регистров подчеркнул, что, хотя все данные, хранящиеся в системе, были успешно восстановлены, сложность системы может привести к отдельным сбоям.

Ожидают мнения экспертов

Саулюс Урбанавичюс, руководитель Центра регистров, говорит, что многие услуги продолжили работать через несколько дней, но с e. sveikata было иначе.

"Как показал этот инцидент, другие системы Центра регистров, реестры и услуги были восстановлены сразу после инцидента. Да, были незначительные проблемы, некоторое время не работала электронная почта, но эти проблемы были решены в течение нескольких дней.

Еще в четверг все услуги были восстановлены и работают без сбоев. Ситуация с e.sveikata отличается, чтобы избежать таких вещей, вероятно, не хватило времени. Понятно, что серверы резервного копирования у e. sistema должны быть. Действия были начаты в прошлом году, планировались деньги, они были распределены, процедуры закупок были выполнены, и это все известно.

Мы ждем оборудования, которое нам нужно было починить еще в этом году, как и иметь резервный сервер e. sveikata", - говорит С. Урбанавичюс.

По его словам, были повреждены конструкции здания. А здание, как известно, старое.

"Как мы поняли позже, так как мы сейчас ждем официальных заключений экспертов, конструкции здания были повреждены, через них поступала вода", - пояснил собеседник.

Что случилось с данными

Отвечая на вопрос, были и будет ли данные жителей в безопасности, собеседник заверил, что после инцидента система сохранила тот же объем данных.

"Мы много раз сообщали, что данные e.sveikata в безопасности, я могу объяснить, что это значит. Это означает, что копии делались каждый час, копии все еще делаются, и не одна. Конечно, существует большой объем данных, система сложная, поэтому потребовалось время, но данные в безопасности.

Я могу заверить, что система имеет тот же объем данных, который был до инцидента. Мы получаем подтверждение от медицинских учреждений, других клиентов, крупных медицинских учреждений, что система работает, в ней есть данные, все работает", - заверил С. Урбанавичюс.