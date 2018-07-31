"Обнаружены как минимум два случая взлома сайта ГБК. Воспользовавшись данными этого сайта, можно узнать подключения жителей к разным системам и получить иную информацию", – сказал DELFI эксперт по безопасности tyrimai.esec.lt Дарюс Повилайтис.

Сайт tyrimai.esec.lt сообщает, что на сайте ГБК имеются ссылки на различные внешние системы, к которым можно подключиться через Электронные ворота власти или напрямую. Эти ссылки можно модифицировать так, что хакеры смогут перенять информацию о пользователях.

Сообщается, что число взломов может быть и больше.

Представители ГБК подтвердили, что сайт атаковали хакеры, во время атаки приходило множество запросов из разных точек, цель атаки - вывести из строя сайт www.vilniaustlk.lt.

По предварительным данным, хакерские атаки проводились с разных компьютеров. Сейчас сайт ГБК работает без проблем. Специалисты ГБК немедленно информировали об атаках службы безопасности.

"Специалисты ИТ ГБК предприняли все необходимое для сохранения других информационных ресурсов", – сказал представитель ГБК по связям с общественностью Римантас Загребаев.

На сайте ГБК дается только публичная информация, персональных данных там нет.