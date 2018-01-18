Главный редактор портала Артурас Анужис сказал BNS, что сайт взломали в 19.15 ч., а через 9 минут появилась фейковая новость.

Через 5 минут портал убрал ее. По предварительным данным, по IP-адресу установили, что сайт взломали через компьютер, установленный в Санкт-Петербурге.

В статье была представлена вымышленная история о том, что якобы Кароблис приставал к журналисту Žinių radijаs Ридасу Ясюлёнису и признался в том, что является геем.

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"Была размещена ложная и клеветническая информация. Поэтому мы намерены обращаться в правоохранительные органы", – сказал BNS Анужис.

Пресс-секретарь главы МО Вита Раманаускайте назвала этот инцидент "еще одним доказательством того, что мы живем в условиях информационной войны и любой человек может стать объектом фейковых новостей".

"В условиях информационной войны организации должны еще больше внимания уделить кибербезопасности. Будет проведено расследование", – сказала она BNS.

По словам Раманаускайте, после того как новость была размещена, ссылка на нее была выслана по списку конкретных адресатов, включая правительство, министерства и посольства.

Статья была написана на довольно правильном литовском языке, в ней сказано, что, кроме Ясюлёниса, еще восемь дипломатов анонимно рассказали о приставаниях со стороны Кароблиса.

Это уже не первый инцидент, когда хакеры взламывают литовские информационные порталы и размещают на них фейковые новости.

В четверг также сообщили, что на зарубежных порталах появилась ложная информация о том, что Литва ввела санкции в отношении Монголии. Литовские дипломаты назвали это сознательной провокацией.

Литовская разведка в прошлом году предупредила, что Россия хочет дискредитировать силы НАТО в Литве и вызвать недовольство в обществе размещением натовских военных в стране, путем информационных и кибернетических атак, распространения ложной и провокационной информации.

Минобороны расследует этот инцидент.

Национальный центр кибербезопасности начал расследование в связи со взломом интернет-портала TV3.lt, на котором появилась ложная информация о министре обороны Раймундасе Кароблисе.

"СМИ - один из самых привлекательных для кибернетических и информационных атак - именно через них можно быстро распространить ложь, дезинформацию, посеять панику. Мы начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и виновных", - сказал вице-министр обороны Эдвинас Керза.

По словам Керзы, данные редакции портала позволяют предположить, что сайт взломали через IP в России, это может осложнить расследование, поскольку Россия обычно не склонна сотрудничать в расследование киберинцидентов.

Керза также призвал все организации оценить и постоянно проверять устойчивость своих информационных систем к кибератакам. Если были замечены признаки подобных взломов или подозрительной деятельности, организации и частных лиц просят обращаться в Национальный центр кибербезопасности по номеру 8 5 210 5679 или по эл. почте: cert@cert.lt.