Главный редактор портала Артурас Анужис сказал BNS, что сайт взломали в 19.15 ч., а через 9 минут появилась фейковая новость.
Через 5 минут портал убрал ее. По предварительным данным, по IP-адресу установили, что сайт взломали через компьютер, установленный в Санкт-Петербурге.
В статье была представлена вымышленная история о том, что якобы Кароблис приставал к журналисту Žinių radijаs Ридасу Ясюлёнису и признался в том, что является геем.
"Была размещена ложная и клеветническая информация. Поэтому мы намерены обращаться в правоохранительные органы", – сказал BNS Анужис.
Пресс-секретарь главы МО Вита Раманаускайте назвала этот инцидент "еще одним доказательством того, что мы живем в условиях информационной войны и любой человек может стать объектом фейковых новостей".
"В условиях информационной войны организации должны еще больше внимания уделить кибербезопасности. Будет проведено расследование", – сказала она BNS.
По словам Раманаускайте, после того как новость была размещена, ссылка на нее была выслана по списку конкретных адресатов, включая правительство, министерства и посольства.
Статья была написана на довольно правильном литовском языке, в ней сказано, что, кроме Ясюлёниса, еще восемь дипломатов анонимно рассказали о приставаниях со стороны Кароблиса.
Это уже не первый инцидент, когда хакеры взламывают литовские информационные порталы и размещают на них фейковые новости.
В четверг также сообщили, что на зарубежных порталах появилась ложная информация о том, что Литва ввела санкции в отношении Монголии. Литовские дипломаты назвали это сознательной провокацией.
Литовская разведка в прошлом году предупредила, что Россия хочет дискредитировать силы НАТО в Литве и вызвать недовольство в обществе размещением натовских военных в стране, путем информационных и кибернетических атак, распространения ложной и провокационной информации.
Минобороны расследует этот инцидент.
Национальный центр кибербезопасности начал расследование в связи со взломом интернет-портала TV3.lt, на котором появилась ложная информация о министре обороны Раймундасе Кароблисе.
"СМИ - один из самых привлекательных для кибернетических и информационных атак - именно через них можно быстро распространить ложь, дезинформацию, посеять панику. Мы начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и виновных", - сказал вице-министр обороны Эдвинас Керза.
По словам Керзы, данные редакции портала позволяют предположить, что сайт взломали через IP в России, это может осложнить расследование, поскольку Россия обычно не склонна сотрудничать в расследование киберинцидентов.
Керза также призвал все организации оценить и постоянно проверять устойчивость своих информационных систем к кибератакам. Если были замечены признаки подобных взломов или подозрительной деятельности, организации и частных лиц просят обращаться в Национальный центр кибербезопасности по номеру 8 5 210 5679 или по эл. почте: cert@cert.lt.
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