Это предполагается сделать в Штабе Сухопутных сил.
По словам представителей Вооруженных сил (ВС), это нужно для того, чтобы штаб мог осуществлять командование не только Сухопутными силами, но и в случае необходимости присоединенными к этим силам подразделениями союзников.
В структуре ВС Литвы дивизий нет, крупнейшие подразделения – бригады.
"Мы создаем штаб, который смог бы осуществлять командованием единицами дивизионного уровня. Это важно не только в плане структуры Сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта", – сказал BNS старший офицер по связям с общественностью Сухопутных сил, капитан Паулюс Бабилас.
Документы подпишет командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и заместитель командира 28-й пехотной дивизии Гвардии Пенсильвании, бригадный генерал Марк Маккормак.
Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня
Представители Сухопутных сил Литвы и Национальной...
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