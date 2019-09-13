Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня

Это предполагается сделать в Штабе Сухопутных сил.

По словам представителей Вооруженных сил (ВС), это нужно для того, чтобы штаб мог осуществлять командование не только Сухопутными силами, но и в случае необходимости присоединенными к этим силам подразделениями союзников.

В структуре ВС Литвы дивизий нет, крупнейшие подразделения – бригады.

"Мы создаем штаб, который смог бы осуществлять командованием единицами дивизионного уровня. Это важно не только в плане структуры Сухопутных сил ВС Литвы, но и в плане приписанных союзнических подразделений, командовать которыми нужно во время учений или конфликта", – сказал BNS старший офицер по связям с общественностью Сухопутных сил, капитан Паулюс Бабилас.

Документы подпишет командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и заместитель командира 28-й пехотной дивизии Гвардии Пенсильвании, бригадный генерал Марк Маккормак.