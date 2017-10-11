Уже на следующей неделе в некоторых районах Литвы воздух может прогреться до 17 градусов. Самым теплы днем будет понедельник, однако приятная погода продержится целую неделю.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Там, где не будет тумана, воздух может прогреться до 17 градусов. Если будет туман, температура будет ниже. Трудно сразу сказать, но наша модель показывает, что воздух прогреется до 17 градусов, а кое-где и выше", – сказала DELFI синоптик Наталья Николаенко.

По ее словам, самым теплым будет начало недели.

"В понедельник – 17 градусов, во вторник – 14-16, в среду – 14-17 градусов может быть. В четверг уже будет немного прохладнее, в пятницу – тепло, но несколькими градусами прохладнее", – сказала собеседница.

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По словам Николаенко, первыми теплу будут радоваться жители Юго-западной Литвы, однако волна теплого воздуха накроет всю страну.

"Снизится также и количество осадков. В субботу пройдет дождь, в воскресенье осадков уже будет меньше, только местами. Кое-где возможны осадки, но небольшие", - сказала она.

По словам синоптика, тепло в Литву придет из Испании и Северной Африки. Она заметила, что это не бабье лето.

"Бабье лето - когда не бывает дождя, бывает солнечно, ночи холодные, контрасты сильные", – сказала специалист.

По ее словам, похолодание намечается в следующую пятницу – когда приблизится новый Атлантический циклон.

"Общая тенденция такова - будет тепло, довольно сухо, но ясной погоды не будет, в некоторые дни возможен сильный ветер. Я бы не хотела в данном случае говорить о бабьем лете – ситуация похожая, но нетипичная", – заметила Николаенко.

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