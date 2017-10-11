"Там, где не будет тумана, воздух может прогреться до 17 градусов. Если будет туман, температура будет ниже. Трудно сразу сказать, но наша модель показывает, что воздух прогреется до 17 градусов, а кое-где и выше", – сказала DELFI синоптик Наталья Николаенко.
По ее словам, самым теплым будет начало недели.
"В понедельник – 17 градусов, во вторник – 14-16, в среду – 14-17 градусов может быть. В четверг уже будет немного прохладнее, в пятницу – тепло, но несколькими градусами прохладнее", – сказала собеседница.
По словам Николаенко, первыми теплу будут радоваться жители Юго-западной Литвы, однако волна теплого воздуха накроет всю страну.
"Снизится также и количество осадков. В субботу пройдет дождь, в воскресенье осадков уже будет меньше, только местами. Кое-где возможны осадки, но небольшие", - сказала она.
По словам синоптика, тепло в Литву придет из Испании и Северной Африки. Она заметила, что это не бабье лето.
"Бабье лето - когда не бывает дождя, бывает солнечно, ночи холодные, контрасты сильные", – сказала специалист.
По ее словам, похолодание намечается в следующую пятницу – когда приблизится новый Атлантический циклон.
"Общая тенденция такова - будет тепло, довольно сухо, но ясной погоды не будет, в некоторые дни возможен сильный ветер. Я бы не хотела в данном случае говорить о бабьем лете – ситуация похожая, но нетипичная", – заметила Николаенко.
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