Во вторник Сейм Литвы обсудил основные принципы политики сохранения и укрепления здравоохранения депутата Дайнюса Кепяниса. Из 33 страниц впервые представленных в парламенте принципов после поправок осталось 13.
© DELFI / Andrius Ufartas

Стратегия здравоохранения была одобрена, проголосовали 49, против - 6, воздержались 28.

Д. Кепянис обещает создать отдельную политику здравоохранения в стране, попытаться легализовать паспорт здоровья, запретить трансжиры, легализовать альтернативную медицину, а также инвестировать в здоровье граждан Литвы и, таким образом, сократить расходы на лечение.

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Хотя сам Д. Кепянис говорил в Сейме о растущем числе инициатив в области здравоохранения в Литве, депутат все же призвал утвердить руководящие принципы и попросил членов Сейма позволить начать работу по улучшению здоровья населения Литвы.

Члены Сейма также рассмотрели рекомендации своих коллег о внесении поправок в пункт проекта 12, которые не были приняты главным комитетом.

"Развиваются неправильные привычки в еде, которые оказывают большое влияние на здоровье населения", - сказал политик Гинтарас Степонавичюс.

"Нет ли противоположной тенденции, что люди в Литве начинают есть более здоровую пищу, - сказал Гинтарас Степонавичюс. - <...> Я думаю, что это преувеличение".

Поправки были отклонены (36 за, 24 против, 24 воздержавшихся).

"Слава Богу, из 33 страниц осталось 13, это большое достижение, но есть еще много деталей, больше выражения мнения, чем серьезных аргументов", - сказал депутат Эдмундас Пупинис.

Целью принципов политики сохранения и укрепления здоровья является инициирование новой политики здравоохранения, определение основных её направлений и необходимых для её реализации задач.

Парламентский надзор за выполнением плана по внедрению руководящих принципов осуществляет Сейм, сообщается в документе.

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