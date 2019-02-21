Государственная налоговая инспекция отмечает, что с 1 марта 2019 года в Литве введут акциз на жидкость для электронных сигарет. До сих пор акцизом ее не облагали. С 1 марта акциз составит 0,12 евро за 1 мм жидкости.
Elektroninė cigaretė
© Shutterstock

Также меняется тариф акциза на сигареты, сигары, сигариллы, табак и на алкоголь.

Акциз на сигареты увеличивается с 59 до 62,25 евро за 1000 шт, на сигары и сигариллы с 37 до 42 евро за кг, на курительный табак — с 60,24 до 68,6 евро за кг. Акциз на алкоголь увеличивается с 1665,04 до 1832 евро за гектолитр.

Подробную информацию можно найти на сайте ГНИ.

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