Также меняется тариф акциза на сигареты, сигары, сигариллы, табак и на алкоголь.
Акциз на сигареты увеличивается с 59 до 62,25 евро за 1000 шт, на сигары и сигариллы с 37 до 42 евро за кг, на курительный табак — с 60,24 до 68,6 евро за кг. Акциз на алкоголь увеличивается с 1665,04 до 1832 евро за гектолитр.
Подробную информацию можно найти на сайте ГНИ.
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