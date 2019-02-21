Также меняется тариф акциза на сигареты, сигары, сигариллы, табак и на алкоголь.

Акциз на сигареты увеличивается с 59 до 62,25 евро за 1000 шт, на сигары и сигариллы с 37 до 42 евро за кг, на курительный табак — с 60,24 до 68,6 евро за кг. Акциз на алкоголь увеличивается с 1665,04 до 1832 евро за гектолитр.

Подробную информацию можно найти на сайте ГНИ.