Грядут перемены погоды: особенно холодными будут вторник и среда

"В выходные дни и на протяжении практически всей следующей недели регион Балтийского моря окажется на стыке антициклона на востоке и зоны низкого давления на западе. Погода будет переменчивой. В выходные придет теплая масса воздуха с юга. В субботу будет +5 – +7°C, ожидается облачная и ветреная погода, осадков не прогнозируют.

В воскресенье теплый воздух уйдет на север, давление повысится, и снова похолодает. Поэтому в воскресенье похолодает, а к понедельнику температура на всей территории страны станет минусовой", – сказал ученый.

По данным Станкунавичюса, холоднее всего на следующей неделе будет во вторник и в среду, а во второй половине недели пойдет снег, мокрый снег, ожидается гололед.

"По ночам на взоре будет -2 – -4°C, в других районах -4 – -6°C, местами до -8°C. В четверг снова потеплеет, погода станет более влажной. Во многих районах пойдет снег, переходящий в снег с дождем и дождь.

В четверг ожидается дождь при минусовой температуре. Но обычно за неделю такое явление сложно предугадать, поэтому важно следить за прогнозами", – сказал Станкунавичюс.