"В выходные дни и на протяжении практически всей следующей недели регион Балтийского моря окажется на стыке антициклона на востоке и зоны низкого давления на западе. Погода будет переменчивой. В выходные придет теплая масса воздуха с юга. В субботу будет +5 – +7°C, ожидается облачная и ветреная погода, осадков не прогнозируют.
В воскресенье теплый воздух уйдет на север, давление повысится, и снова похолодает. Поэтому в воскресенье похолодает, а к понедельнику температура на всей территории страны станет минусовой", – сказал ученый.
По данным Станкунавичюса, холоднее всего на следующей неделе будет во вторник и в среду, а во второй половине недели пойдет снег, мокрый снег, ожидается гололед.
"По ночам на взоре будет -2 – -4°C, в других районах -4 – -6°C, местами до -8°C. В четверг снова потеплеет, погода станет более влажной. Во многих районах пойдет снег, переходящий в снег с дождем и дождь.
В четверг ожидается дождь при минусовой температуре. Но обычно за неделю такое явление сложно предугадать, поэтому важно следить за прогнозами", – сказал Станкунавичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Еще один антирекорд: в Литве за сутки установили 2848 новых случаев коронавируса (46)
За сутки в Литве от коронавируса скончался 21 человек,...
Врачи после нового антирекорда просят о помощи: мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас (54)
В Литве ежедневно растет количество больных...
Шимоните переедет в Турнишкес с домашним питомцем (14)
Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...
Грядут перемены погоды: особенно холодными будут вторник и среда (1)
Сильный ветер в Литве задержится на несколько дней, а...
Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране (236)
Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в...